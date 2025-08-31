Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy

Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

BRATISLAVA - Na scénu predplatených služieb prichádza opäť značka Easy, legendárna značka, ktorá sa na Slovensku stala synonymom predplatenej karty. Od svojho vzniku pred dvadsiatimi tromi rokmi udávala trend a prinášala inovácie, ktoré menili spôsob, akým ľudia komunikujú.

Telekom od 2. septembra predstavuje novú Easy ako moderný produkt, ktorý reflektuje dnešné potreby zákazníkov: jednoduchosť, transparentnosť, flexibilitu a digitálne pohodlie. Nová Easy spája to najlepšie z legendárnej značky so službami, ktoré zákazníci očakávajú v roku 2025 – od nekonečných dát a volaní až po moderné digitálne balíčky a bezpečnosť na jedno kliknutie.

Easy karta prináša Denné nekonečno, ktoré sa oplatí na volania, SMS aj dáta
Nová Easy karta je navrhnutá tak, aby zákazníkom priniesla maximálnu jednoduchosť a výhodné služby za férovú cenu. Vďaka prehľadnému systému a automatickým funkciám si zákazník nemusí nič nastavovať, sledovať ani riešiť – Easy funguje presne tak, ako má. Jej hlavným benefitom je Denné nekonečno – automaticky aktivovaná služba, ktorá sa spustí vždy, keď zákazník počas dňa minie 2 €. Od tej chvíle má až do polnoci k dispozícii:
• Neobmedzené dáta – 25 GB plnou rýchlosťou denne, následne 1 Mbps
• Neobmedzené volania, SMS a MMS v rámci Telekomu
• Volania do ostatných sietí – s férovým mesačným limitom 2000 minút
• SMS/MMS do ostatných sietí – s limitom 2000 správ mesačne

Balíčky na mieru a extra výhody pre Magenta 1
Easy karta ponúka aj možnosť aktivácie doplnkových balíčkov priamo v Telekom aplikácii:
• 7-dňové balíčky – špeciálne balíčky, ktoré reflektujú správanie zákazníka a automaticky mu ponúkajú najvýhodnejšiu kombináciu minút, SMS či dát
• 30-dňové balíčky – pre tých, ktorí chcú výhodné služby na celý mesiac. Balíček sa obnovuje automaticky každých 30 dní, takže zákazník nemusí nič nastavovať ani si pripomínať jeho aktiváciu – všetko prebieha pohodlne a bez starostí

V prípade 30-dňových balíčkov, zákazníci, ktorí sú súčasťou skupiny Magenta 1, získavajú navyše dvojnásobné množstvo dát, minút a správ, a to bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov. Navyše môžu využívať aj nekonečné volania v rámci skupiny. Easy sa tak stáva ešte výhodnejšou voľbou pre rodiny, páry či skupiny priateľov.

Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Hladký prechod bez straty výhod
Od 2. septembra 2025 bude nová Easy karta dostupná pre všetkých nových zákazníkov, ktorí hľadajú predplatené riešenie bez zbytočných komplikácií.

Počas celého septembra môžu prejsť do novej Easy aj existujúci zákazníci, ktorí aktuálne používajú niektorú zo starších predplatených kariet Slovak Telekomu, ako Easy Pecka, Easy Fix, Easy Team a Predplatenka. Svoju pôvodnú službu si tak zmenia na novú Easy a môžu začať ihneď využívať jej výhody.

Telekom bude od 1. októbra do novej Easy postupne migrovať všetkých aktívnych používateľov starších predplatenách kariet, ktorých o tom bude informovať cez SMS alebo v aplikácii Telekom.

Každý zákazník v deň migrácie automaticky získa Denné nekonečno – neobmedzené volania, správy a dáta až do polnoci, bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

Zákazníci, ktorí budú mať v čase migrácie aktívny akýkoľvek balíček, oň neprídu. Nová Easy im jeho hodnotu plne vykompenzuje formou bonusového kreditu. Ten môžu následne využiť na opätovnú aktiváciu rovnakého balíka alebo si vybrať iný, podľa vlastných preferencií. Všetkým aktívnym zákazníkom, ktorí majú na svojom účte bonusový kredit, bude tento kredit prenesený v plnej výške do novej Easy a využiť ho môžu do konca roka 2025.

Až 60 GB dát ako odmena za pravidelné dobíjanie
Nová Easy karta prináša atraktívny benefit pre tých, ktorí si ju aktivujú s novým telefónnym číslom: môžu získať až 60 GB dát, rozdelených do šiestich 10 GB balíčkov. Stačí, ak si zákazník raz mesačne dobije kredit v akejkoľvek výške. Za každé takéto dobitie automaticky získa 10 GB dát na 30 dní. Tento benefit je možné využiť až šesťkrát. Balíček si zákazník jednoducho aktivuje v Telekom aplikácii, kde zároveň vidí dostupné dáta a môže sa rozhodnúť, kedy ich chce využiť – napríklad na cestách, počas dovolenky alebo v období vyššej spotreby, a to najneskôr do 30.6.2026.

Cesta k novej Easy bude jednoduchšia – novinka v spôsobe aktivácie a eSIM
Nová Easy karta bude dostupná v dvoch formách – ako štandardná plastová SIM a eSIM karta, ktorú si zákazníci môžu zakúpiť v predajniach Telekomu, u partnerov alebo pohodlne online. Telekom prináša aj nový spôsob aktivácie Easy, ktorý je rýchly, intuitívny a plne digitálny. Zákazníci si ju budú môcť aktivovať cez web, a tak ju ihneď využívať.

Aj pre Easy zákazníkov novinka Click Security
Zákazníci novej Easy karty si prostredníctvom Telekom aplikácie budú môcť aktivovať aj novinku operátora v oblasti digitálnej bezpečnosti. Click Security je bezplatná doplnková služba od Slovak Telekomu, ktorá využíva pokročilú DNS ochranu na blokovanie prístupu k podvodným, škodlivým a neovereným webovým stránkam ešte predtým, než sa k nim ich zariadenie pripojí.

