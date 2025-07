SMRŤ legendárneho Jiřího Krampola (†87): ZÁVET nestihol dopísať a... Otázniky okolo pohrebu!

(Zdroj: Archiv TV Nova / Tomáš Martínek)

Je známe, že v posledných rokoch života Jiřímu Krampolovi pomáhali predovšetkým priatelia a kolegovia zo šoubiznisu. Po smrti manželky Hanky v roku 2020 zostal prakticky bez vlastnej rodiny. Jeho biologickí synovia Tomáš a Jiří z prvých dvoch manželstiev s hercom v kontakte neboli, nemali žiaden vzťah, dokonca sa nechali osvojiť novými partnermi ich matiek.

Vynárajú sa tak otázniky ohľadom poslednej rozlúčky a pohrebu legendárneho Čecha. S najbližšou rodinou dobré vzťahy nemal a túto problematiku nevyriešil ani závetom. Ten totiž nestihol dopísať. „Jirka neurobil žiadne strategické rozhodnutie a závet do konca nedotiahol,“ povedal podľa Blesk.cz Krampolov manažér Miloš Schmiedberger.

„Keď sme pred rokom či dvomi riešili závet, Jirka ho nedotiahol do konca. Neviem prečo, skrátka z toho zišlo. Takže netuším, ako to dopadne,“ pokračoval Schmiedberger. Podľa neho bude musieť o všetkom rozhodnúť štátny notár. „Bude to čisto v rovine zákona. S jeho synmi vzťahy dopadli neslávne a potom sa k jeho menu hlási niekoľko nevlastných synov, ktorí sa síce volajú po ňom, ale otázka znie, či to je právoplatné. Keď vtedy náš notár skúmal, koho je oprávnený do závete napísať, nenašli sme nikoho,“ dodal.

Treba však povedať, že hoci s biologickými synmi dobrý vzťah nemal, vyženení synovia Martin a Peter, ktorí dokonca prijali jeho priezvisko, s ním boli až do jeho konca. Predpokladá sa tak, že práve oni by mohli byť tými, ktorí zariadia poslednú rozlúčku Jiřího Krampola.

