Silvia Šark (Zdroj: Ján Zemiar)

Realita úsmevov a radosti z blížiacich sa Vianoc dostala ďalší rozmer. Vianočný koncert Úsmev ako dar, ktorý tento rok oslavuje svoj 41. ročník, sa na obrazovkách STVR stáva neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia. Medzi hosťami nechýbali ani Silvia a Vanessa Šarköziové, ktoré sa podelili o svoje pohľady na radosť, úsmev a vzájomnú pomoc. „Úsmev je podľa mňa ten najkrajší dar,“ začala Silvia, pričom Vanessa jej nadšene prikývla. „Ja sa usmievam rada a často. Som veľmi rada, keď vidím, že aj ľudia sa usmievajú na mňa.“ Pre obidve je úsmev symbolom pozitívnej energie, ktorá dokáže zlepšiť deň, no nie vždy to funguje. „Aj ja som zhovievavejšia, keď vidím ľudí, ktorí aj urobia chyby, ale keď sa usmejú a sú milí, tak im hneď všetko odpustím,“ priznala Vanessa.

Sú však aj chvíľky, kedy im úsmev na tvári zamrzne. „Napríklad vtedy, keď prídem s dobrou náladou niekam, ja sa na človeka usmejem a vráti sa mi nejaká zlá energia. Vtedy naozaj úsmev zamrzne,“ nešetrí úprimnosťou Silvia. Tá sa v rozhovore dotkla aj otázky vzájomnej pomoci a starostlivosti, ktorá je častokrát nevyhnutná. Pomáhajú si však aj Silvia s Vanesskou, ktoré žijú blízko seba, no ako sme sa dozvedeli, už každá vo svojom. Ako Vanessa s úsmevom poznamenala: „Blízko seba, ale už zvlášť.“ Otázkou ale je, či ide o trvalý stav alebo len dočasnú stanicu. „Ťažko povedať, čo je definitívne, pretože my sa sťahujeme veľmi často, veľmi radi. Definitívne sa určite nedá povedať…“ prezrádza so smiechom Vanessa a slová jej mamy hovoria jasnou rečou. „U nás je to veľmi často... v každom svojom doklade mám inú adresu,“ prezradila aj to, čo nechcela. Vanessa dokonca spočítala, koľkokrát sa počas života s rodičmi sťahovali. Fúha, to je ale číslo!

Vanessa Šarköziová sa ODSŤAHOVALA od rodičov: Prvé vlastné bývanie! Čo na to mama? (Zdroj: NL/TH)