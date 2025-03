ROZCHOD! Vanesse Šarköziovej skrachoval 10-ročný vzťah

(Zdroj: Instagram VS)

BRATISLAVA - Mnohí očakávali, že si už čoskoro zastane Vanessa Šarköziová pred oltár. No nestane sa tak. Rozpadol sa jej 10-ročný vzťah!

Informáciu o krachu Vanessinho vzťahu priniesol denník Nový čas. Cigánska diablica sa dlhé roky objavovala po boku svojho partnera Davida. Ich vzťah začal, keď mala Šarköziová len 15 rokov. Poznali sa už odmalička a aj kvôli tomu perfektne zapadol do ich rodiny. Radi chodili aj do spoločnosti, a preto bolo priam podozrivé, že hnedovláska už na Prešporský bál prišla sama. Dokonca bola mladá kráska videná sama aj počas Valentína.

Prešporský bál 2025, Vanessa Šarköziová (Zdroj: Ján Zemiar)

„Počas Valentína bola na večeri s rodinou, David po jej boku chýbal,“ informuje denník. Mnohí očakávali, že zanedlho príde aj na svadbu. No nestane sa tak. Zaľubenci išli od seba. „Áno, je to tak. Rozišli sme sa,“ potvrdila pre spomínaný denník speváčka. Dôvod ich rozchodu však komentovať nechcela. Je zrejmé, že je to pre ňu veľmi citlivá téma.