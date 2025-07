David Hartl bude OTCOM: Krásna manželka a čo mu povedali na kurze rodičovstva, ho prekvapilo!

Premiéra filmu Duchoň, manželia Hartlovci (Zdroj: Ján Zemiar)

V hlavnej úlohe nového Bebjakovho filmu účinkuje talentovaný Vladislav Plevčík, ktorého výkon ocenil okrem iných aj sypmastický herec a kolega z divadla: „Ja si myslím, že sa narodil pre túto rolu a my sa veľmi tešíme. Jeho blízke okolie to vie už dlhšie, ale od dnešného dňa sa budú tešiť všetci Slováci, všetci Česi a možno aj diváci za hranicami, že je to práve on,“ povedal Hartl s nadšením a Martina ho doplnila: „Mne sa jeho hlas doteraz veľmi páčil, je taký lahodný na posluch. A piesne Karola Duchoňa sú pre mňa vždy chytľavé a radostné.“

Manželia, ktorí svoju lásku spečatili svadbou v lete 2021, však majú obrovský dôvod na radosť, už onedlho sa z nich totiž stanú rodičia. Tešia sa o to viac, že jedno tehotenstvo im už nevyšlo. Spolu s Dávidom už raz v radostnom očakávaní boli, avšak vo štvrtom mesiaci tehotenstva prežívali nočnú moru. „Keďže som prenášač chromozomálnej translokácie, chodila som na všemožné kontroly nášho bábätka, ktoré sa neskôr potvrdili v tom najhoršom scenári. Boli sme neskutočne smutní, že to nevyšlo,“ povedali vtedy. Teraz je však všetko na dobre ceste a Martina by mala porodiť hneď začiatkom augusta. Dvojica odhalila, že čakajú dievčatko, a meno si vybrali okamžite. „Mám pocit, že to bolo také spoločné rozhodnutie. Zhodli sme sa hneď na prvú.“

S blížiacim sa dňom pôrodu sa však u budúcej mamičky predsalen objavuje aj mierna nervozita: „Cítim mierny stres, ale už sa teším, že bude po tomto období... teším sa už na bábätko.“ Radosť neskrýva ani herec, ktorý manželku neplánuje opustiť ani v najdôležitejšej chvíli. „Budem pri pôrode a chcem tam byť. Obdivujem Maťku za každý deň, ktorý prežila, a budem ju nadosmrti obdivovať.“ Tanečníčka si tak kvôli mamičkovským povinnostiam dá od práce nejaký čas stopku, čo sa však nedá povedať o jej manželovi, ktorý má pracovných plánov až nad hlavu...

