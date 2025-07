Viky z filmu Sněženky a machři po rozvode: VZŤAH s o 30 rokov mladšou kráskou... Takto to začalo!

Jan Antonín Duchoslav a Václav Kopta

Herec sa s novou láskou objavil na akcii Muž roka 2025. Ide o speváčku Hedviku Peterkovú, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Heather. Spočiatku sa vraj stretávali len pracovne, no rýchlo medzi nimi preskočila iskra. A zdá sa, že to s ňou Jan myslí vážne. Ide totiž o prvú ženu, ktorú od rozvodu, ktorý prebehol v roku 2016, predstavil verejnosti.

Jan Antonín Duchoslav (vľavo) vo filme Sněženky a machři (Zdroj: Bontonfilm)

„Je to veľmi čerstvé, nechajme tomu ešte trochu času. Uvidíme ako to dopadne. Ja som už starší pán, už som ďaleko od toho, aby som to vykrikoval do sveta a podobne. Nikto nevie, ako to dopadne, a možno to dopadne dobre,“ povedal portálu eXtra.cz. Dvojica sa vraj spoznala na krste jej videoklipu s názvom Who is that.

„Mne sa páčilo to, čo ona robí, páči sa mi farba jej hlasu. Je to krásna žena. A pretože môj syn otvára na jeseň hudobný klub v Benešove, kde žije, tak ma okrem iného napadlo, že by tam Heather so svojou kapelou mohla zahrať,“ odhalil herec s tým, že spočiatku sa s tmavovláskou stretával výhradne kvôli práci. Neskôr si však dohodli spoločnú kávu.

„Dohodli sme sa, že si dáme skrátka len kávu a že vlastne nemusíme hovoriť len o práci. No, tak sa to skrátka nejak trochu vyvinulo,“ dodal herec, ktorý je od svojej priateľky o takmer 30 rokov starší. Vekový rozdiel však u nich nie je prekážkou.

(Zdroj: Profimedia)