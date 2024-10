Legendárny Rudolf Hrušínsky st.: INTÍMNA scéna s Vášáryovou a... TOTO bola jeho NAJTEMNEJŠIA úloha!

V snímke Slavnosti sněženek (Zdroj: FS Barrandov)

Narodil sa 17. októbra 1920 vo vtedajšom Novom Etynku (dnes Nová Včelnice) ako Rudolf Böhm do hereckej rodiny, ktorej korene siahali až k Jozefovi Kajetánovi Tylovi. Prišiel na svet priamo na divadelných doskách kočovnej spoločnosti svojho starého otca Václava Červíčka–Budínskeho. V jeho spoločnosti hrali aj obaja Rudolfovi rodičia. Keď sa presťahovali do Prahy, študoval na gymnáziu, nepodarilo sa mu dostať na konzervatórium, preto v pätnástich rokoch začal profesionálnu hereckú dráhu. Prešiel desiatkami divadiel a ako atraktívny mladík sa uplatnil aj vo filme v rolách milovníkov a šarmantných mladíkov.

Ako šli roky a jeho vizáž sa menila, dokázal, že nie je len fešák, ale aj úžasný, mnohotvárny herec. Pamätáme si ho najmä zo snímok Dobrý voják Švejk, Adéla ještě nevečeřela, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Spalovač mrtvol, Vesničko má středisková, Obecná škola, z mnohých detektívok i psychologicky hlbokých drám.

V Postřižinách sa preslávil scénou, kde ako doktor Gruntorád zaspal na nahých prsiach Magdy Vášáryovej. Zahral psychopata, zloducha, potmehúdskeho šaša, chápavého doktora i bodrého komisára. Jeho doktor Skružný z Vesničky nominovanej na Oscara sa stal kultovou osobnosťou.

Jeho obľúbenosť a vysoká mravná prestíž boli tŕňom v oku presvedčeným komunistom, takže bol po roku 1968 na niekoľko rokov umelecky umlčaný. V rokoch 1990 – 1992 bol za Občianske fórum zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia Československej republiky. Za svoje umenie dostal titul Zaslúžilého umelca (1965), Štátnu cenu (1965) „Za postavy v divadelných, televíznych a rozhlasových inscenáciách“, Zaslúžilého člena ND (1982), titul Národného umelca (1988) a Cenu Senior Prix. Rad ocenení získal na filmových festivaloch. Bol priateľom českého herca Vladimíra Brodského († 81), s ktorým si písali listy plné vtipu a Hrušínský sa v nich zásadne podpisoval "Zdraví tě tvá Rudla." Jeho smrť Brodského veľmi zasiahla.

Pre väčšinu národa bol hereckou legendou, a to už za svojho života. Pre Kristínu Hrušínskú (39), dcéru Jana Hrušínského a Miluše Šplechtovej bol však Rudolf Hrušínský (†73) navyše milovaným deduškom, na ktorého dodnes spomína. „Dedkovi sme my deti vlastne nikdy nepovedali inak ako táda. Bolo to také oslovenie, niečo medzi tatom a dedom,“ spomína Kristína. "Myslím, že mu takto začal hovoriť bratranec Rudla, keď bol malý, a potom sa to v rodine uchytilo.“ Leto trávili u dedka na chate v Planej nad Lužnicí, dedo ich brával na ryby a hoci pritom trpel, lebo vnuci nevedeli byť na rybačke ticho, venoval sa im s láskou ako správny starý otec.

Rudolf Hrušínský st. bol náruživý fajčiar. Jeho manželka i deti ho od tohto zlozvyku odhovárali, ale neúspešne. Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe 13. apríla 1994 vo veku iba 73 rokov. Dnes si pripomenieme 104. výročie jeho narodenia.