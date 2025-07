Boris Kollár v kontakte s kráskou z Ruže: Poslal jej PENIAZE!

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Raperka Luisa sa do povedomia väčšej verejnosti dostala najprv cez hudbu a neskôr sa prihlásila do šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o srdce ženícha Rasťa. Aj keď boli obidvaja z Bratislavy a mali rovnaký okruh priateľov, nikdy predtým sa nestretli. Síce si výraznú tmavovlásku Rasťo nevybral, v kontakte zostali aj po šou. Momentálne prijala Luisa pozvanie do ich relácie s Krištofom Králikom s názvom Romulus a Remus, kde priznala, že si v minulosti písala s bývalým politikom Borisom Kollárom, ktorý bol v tom čase predsedom Národnej rady SR.

Nešlo však o žiadne intímne návrhy ani nič v podobnom zmysle. To, ako sa ich cesty spojili vás dozaista prekvapí. Raperka otvorene priznáva, že trpí Crohnovou chorobou – zápalovým ochorením tráviaceho traktu, ktoré najčastejšie postihuje tenké alebo hrubé črevo. Hovorila o tom aj verejne v relácii Ruža pre nevestu. Ide o autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém mylne napáda vlastné črevné baktérie, čo vedie k zápalu, vzniku vredov, hnačkám a bolestiam brucha. Liečba je celoživotná a spočíva v pravidelnom užívaní liekov.

Pred pár rokmi bola pravidelne aj hospitalizovaná v nemocnici. Navštevovala gastro oddelenie v jednej z bratislavských nemocníc a zhodou okolností išlo o rovnakú nemocnicu, v ktorej bol v tom čase hospitalizovaný aj spomínaný Boris Kollár. Kollár sa údajne dostal do sporu s jednou zo sestier, ktorá bola následne prepustená. Tento incident vyvolal protest medzi zamestnancami nemocnice. V dôsledku personálnych problémov bol riaditeľ nútený dočasne pozastaviť činnosť gastroenterologického oddelenia, kde bola hospitalizovaná aj Luisa.

Luisa Bertóková (29) (Zdroj: TV Markíza)

A práve v tom čase sa rozhodla napísať Borisovi. Luisa sa musela opäť zaregistrovať v inom zdravotníckom zariadení, kde bol registračný poplatok až 80 eur. Nahnevaná preto napísala Kollárovi správu, v ktorej ho obvinila z celej situácie. Ten jej údajne peniaze neskôr preposlal. „Tuším mi potom ešte niečo písal, ale nebolo to nič extra spicy (pikantné, pozn. red.)," prezradila kráska z Ruže.

(Zdroj: Instagram LB)