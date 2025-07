Svadba plná luxusu: Kone, diamanty, koč i sláčikové kvarteto! Známy hudobník sa DNES konečne oženil

Filip Jančík s Luciou Supekovou si povedali áno (Zdroj: Frank Štabrila)

Filip Jančík patrí k najúspešnejším slovenským hudobníkom, ktorého meno rezonuje aj vo svete. Za obrovský úspech však považuje nielen potlesk, ale aj vzťah s Luciou Supekovou. Práve ju, svetovú majsterku vo vytrvalostnej jazde na koni, považuje za svoje vysnívané šťastie. „Je to vysnívaná žena môjho života“, priznal Filip v septembri 2021, kedy sa odhodlal k odvážnemu kroku. Na svojom koncerte ju pozval na pódium, pokľakol na kolená a pred očami všetkých ju požiadal o ruku. S Luciou sa spoznali na konferencii Mladí mladým a do zásnub spolu randili asi dva a pol roka. A hoci svadbu sľubovali do roka a do dňa, konala sa až dnes, takmer štyri roky po zásnubách. Aj im tak konečne zazneli svadobné zvony!

Filip Jančík s Luciou Supekovou si povedali áno (Zdroj: Frank Štabrila)

A ako sme zvyknutí na Jančíkových originálnych koncertoch, ani svadba nebola len taká obyčajná. Luciu doviezol koč ťahaný dvojicou koní a počas príchodu na obrad hralo kvarteto, ktorého súčasťou bola v úvode aj Filipova hra na husliach. Svadba sa konala na tajnom mieste – v čarovnej stodole nad Piešťanmi. Ide o usadlosť rodičov nevesty, ktorá je jej domovom, má pre ňu hlbokú citovú hodnotu a vyžaruje neopakovateľný pokoj pre oboch.

Nie všetko však vyšlo úplne podľa ich predstáv. V deň svadby mladomanželom sem-tam z neba pršalo šťastie, takže obrad nemohli absolvovať vonku na lúke pod holým nebom, ako bolo plánované. Asi 50 hostí, pozostávajúcich z rodiny a najbližších priateľov, však čakala skvelá zábava a jedlo, na ktorom sa rozhodne nešetrilo. Svadobné menu bolo od šéfkuchára Tomáša Lyseho, ktorý pôsobil ako sushi majster v známych bratislavských reštauráciách. Keďže nevesta je profesionálna jazdkyňa, na hostine nechýbali ani kone. Počas večere boli vo výbehu priamo pri sále, s hlavami dnu – večerali tak symbolicky spolu s hosťami.

A nešetrilo sa ani na obrúčkach. Lucia bude nosiť na ruke platinový prsteň osadený diamantmi po celom obvode a ženích elegantnú obrúčku z čistej platiny z dielne rodinného klenotníctva Šperk Karen, ktoré dizajnuje a vyrába vlastné kolekcie nádherných šperkov s nápadmi od zákazníkov.

Nevesta mala šaty z hodvábnej organzy od módnej návrhárky Jany Pištejovej, ženíchovi ušili oblek v luxusnom pánskom krajčírskom salóne Maximilian Mucska Bespoke, ktorý oblieka svetové operné osobnosti, umelcov, hercov akým je napríklad Tomáš Maštalír, a ďalšie osobnosti spoločenského života.

Svadobný tanec mladomanželia odtancovali na pieseň Miley Cyrus When I look at you. Filip v minulosti priznal, že nie je parketový lev, pred svadbou si dali záležať a absolvovali zopár lekcií s tanečníkom Robertom Pavlíkom. Svoje tanečné schopnosti totiž na tohtoročnom Bratislavskom bále ohodnotil takto: „Ja neviem veľmi tancovať, aj keď ako dieťa som chodil ku Melánii Kasenčákovej, ktorá je dnes známa ako Lady Mel. Ale myslím, že som tanečné drevo a Lucka je tiež tanečné drevo. My sme sa našli také dve drevá,“ prezradil vtedy so smiechom známy huslista. Na svadobnej zábave sa však mladomanželia tancu iste nebránili a možno sa vykrúcali až do rána. Lucii aj Filipovi blahoželáme a prajeme šťastný a melodický cval životom...