NAJNÁROČNEJŠIE leto Juraja Loja: Na RODINU nebude čas! Čo chystá?

Juraj Loj vo filme Kúzlo derby (Zdroj: Bonton Film)

Aj keď jeho postava nie je úplne kľúčová, s ponukou nezaváhal. „Chceli, aby som vstúpil do tohto projektu a v zásade som nevedel, o čo ide. Vždy to podlieha nejakej postupnosti, že si prečítam scenár, stretnem sa s režisérom a nejako si o tom povieme,“ vysvetlil úprimne herec a dodal, že ho lákalo najmä zázemie a tím ľudí. Zároveň doplnil, že práve atmosféra na pľaci bola nad jeho očakávania: „Nakrúcanie bolo nesmierne príjemné, skvelé. Natáčali sme priamo na štadióne Sparta Praha, mali sme zázemie vo VIP miestnostiach a lóžach, takže bolo zaujímavé sa tam prechádzať.“

Loj sa počas filmovania stretol aj s takými hereckými esami ako Jiří Lábus či Jitka Čvančarová. „To bolo top. Stretnúť legendu ako je Jiří Lábus, ktorého obdivujem odkedy pozerám televíziu... bol to úžasný zážitok. Je to úprimný, pokorný človek, otvorený modernému svetu. Pre mňa to bol obrovský zážitok,“ netajil dojatie zo stretnutia s idolom. V rozhovore však prezradil meno inej legendy, s ktorou by sa rád ocitol na filmovom plátne!

