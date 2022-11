Česká herečka (60) chystá svadbu: NEUVERÍTE, koho chce za svedkov… Toto myslí FAKT vážne?!

PRAHA - V detstve bola doslova hviezdou filmového plátna a je taktiež sestrou známeho českého speváka Jiřího Korna (73). Herečka Yvetta Kornová (60) sa rozhodla, že sa v pokročilom veku opäť vydá. No to nebolo jediné, čím šokovala.

Už od dievčatka bola úspešnou a často obsadzovanou herečkou. Yvetta Kornová, tak ako aj jej brat, známy český spevák a hudobník Jiří Korn, majú bezpochyby talent v génoch.

Galéria fotiek (15) Yvetta Kornová za mlada ako detská hviezda filmového plátna

Zdroj: Česká televize Galéria fotiek (15) Yvetta Kornová vo filme Krajina s nábytkem

Zdroj: Filmové studio Barrandov / Zdeněk Dukát

Herečka si však vo svojom živote prešla kadečím. Od obdivu a slávy, keď hrala v tituloch ako Přijela k nám pouť, Šest medvědů s Cibulkou či Housata, až k totálnemu pádu na dno, kedy bola závislá na drogách, alkohole a dokonca sa ocitla až na ulici. Po istej dobe a tvrdom boji s neresťami sa jej znovu podarilo vstať z popola a dostať pred kameru. Jej fanúšikovia ju už budúci rok budú môcť vidieť v 13-dielnom seriáli s názvom Společně sami v réžii Tomáša Magnuska.

So svojou neľahkou a rebelskou minulosťou je vraj vyrovnaná. „Neľutujem to, že som pila. Myslím si, že všetci ľudia pijú. A veľa mladých ľudí dnes berie drogy. Len s tým vedia žiť,“ uviedla Yvetta pre televíziu Prima v relácii Showtime.

Galéria fotiek (15) Z nakrúcania filmu Z města na venkov

Zdroj: Petr Hejzlar

Aj keď svoje temné časy má za sebou, zdá sa, že stále rada šokuje. Tentokrát to potvrdila opäť, keď sa vyjadrila k svojej čoskoro plánovanej svadbe. Na tom by nebolo nič zvláštne, veď ako sa hovorí, láska kvitne v každom veku, no výber svedkov...

„Mám dlhoročný vzťah. Plánujeme takú bláznivú svadbu. Iba my dvaja a dvaja svedkovia. Možno si ich vyberieme na ulici medzi bezdomovcami. Hovorila som vždy, že po druhýkrát sa budem vydávať až v sedemdesiatke. Ale asi to skúsim skôr. Možno už budúci rok,“ prezradila umelkyňa pre Blesk cz.

Galéria fotiek (15) Yvetta Kornová

Zdroj: Goscha TV1

Je teda zrejmé, že u Kornovcov svadby v pokročilom veku nie sú žiadnou prekážkou, keďže aj jej straší brat Jiří sa ženil pred piatimi rokmi, kedy svojej o 26 rokov mladšej partnerke Renate (47) povedal svoje áno.

Ak k spomínanému manželskému zväzku príde aj v prípade Yvetty Kornovej, tak pevne veríme, že jej láska vydrží a herečka sa bude držať čo najďalej od všetkých zlozvykov a užívať si hranie, pokiaľ to len bude možné.