Slovenská speváčka po rokoch ŠOKUJE: Dopomohla som ROZPADU skupiny!

Veronika Adamičková alias Ronie (Zdroj: Ján Zemiar)

Ronie po rokoch ŠOKUJE: ROZPAD skupiny a... Ako to bolo? (Zdroj: Ján Zemiar)

Písal sa rok 2013, keď sa na hudobnej scéne objavila dievčenská kapela Forsomeone, ktorej súčasťou bola aj slovenská speváčka Ronie. Tá pred pár dňami predstavila svoj nový album Roniemoon a zaspomínala si aj na jej nie príliš ľahké začiatky.

So spomínanou kapelou sa po prvýkrát ukázala v rámci jojkárskeho projektu Panelák a následne ich do povedomia verejnosti vystrelila talentová šou Československo má Talent. No ich hviezda rýchlo zhasla...

Napriek tomu to pre Veroniku bola obrovská životná skúsenosť. Veď išlo o jedno z jej prvých veľkých verejných vystúpení. „Strašne zle znášam kamery a všetky tieto vystúpenia rôzne. Ja som veľký trémista stále, akože vystupujem od malička, ale pred každým koncertom mám trému. Čiže vtedy to bolo pre mňa asi jedno z takých veľkých vystúpení, lebo my sme išli do divadla, kde už boli ľudia, kde ty si to mal v podstate akože verejné vystúpenie pred celou sálou ľudí,” zaspomínala si speváčka.

Ako sme však už spomínali, dievčenská formácia dlho pokope nevydržala a po rokoch samotná Ronie šokovala odhalením... Ako to bolo s pozadím ich rozpadu? „Ja som taká, že všetko sa deje pre niečo. Aj toto bolo pre niečo, že bola to nejaká časť môjho života a v podstate tá kapela sa... Môžem povedať, že nerozpadla sa kvôli mne, ale myslím si, že som dosť dopomohla celému tomu rozpadu, lebo ja som bola vlastne prvá, ktorá odtiaľ odišla,” prezradila blondínka pre Topky.sk.

Ako Ronie podotkla, kapela sa snažila fungovať aj bez nej, no nevydržala dlho, aj keď sa celú situáciu snažili udržať. Vyplývalo to zo slov, ktoré v tom čase zverejnila ďalšia bývalá členka a dnes takisto sólová speváčka Alžbeta Ferencová alias Zea. „Chceli by sme Vám napísať pár zmien, ktoré nastali v našich životoch. Chodí nám od vás veľa otázok, čo sa deje so skupinou, či vôbec fungujeme, alebo sme sa rozpadli. Nastalo síce pár zmien, ako že Ronie chce vyskúšať aj sólo projekty, Betty a Mishel sa sťahujú do Prahy, ale nič z týchto vecí nenasvedčuje tomu, že by sa FORSOMEONE rozpadlo,” napísala Zea osobne na ich facebookovej stránke.

Nakoniec ale predsa len prišiel koniec. „Baby ešte nejaký čas fungovali, ale predsa len to je také, že keď už niekto odíde zo skupiny, tak skupina už nie je asi plnohodnotná a ona sa časom... Málokedy sa tie skupiny udržia, keď niekto odíde. To vidíme vo svete, že tak to vlastne funguje. Čiže ja som asi takto pomohla skoršiemu rozpadu tej skupiny, lebo my sme boli všetky iné. Ono to tam podľa mňa aj tak smerovalo časom, či by som odišla aj ja, či by odišiel niekto iný,” vysvetlila Ronie. Viac sa už dozviete vo videu vyššie.