Taťána Kuchařová po dlhšom čase v spoločnosti: Zmenená na NEPOZNANIE!

Taťána Kuchařová (Zdroj: Profimedia)

Výnimočný večer plný elegancie a dobrej nálady pripravila spisovateľka Lilia Khousnoutdinova pri príležitosti 4. narodenín svojho nadačného fondu. Hudobné vystúpenia večera zabezpečili talentované speváčky, ktoré svojimi piesňami vytvorili príjemnú atmosféru. V publiku sa objavili známe osobnosti.

Na prestížnu udalosť pozvala hostiteľka výber významných českých žien zo sveta šoubiznisu, ktoré prišli podporiť zmysluplný projekt. Medzi pozvanými nechýbali napríklad speváčka Sharlota, moderátorka Lejla Abbasová, či modelka a Miss World 2006 Taťána Kuchařová. Práve Kuchařová zaujala prítomných svojimi elegantnými fialovými čipkovanými šatami, v ktorých pôsobila ako skutočná dáma.

Jej prítomnosť bola o to výnimočnejšia, že sa v spoločnosti objavila po dlhšej odmlke. Napriek náročnému obdobiu v súkromí rozdávala úsmevy na všetky strany. Pozornosti neuniklo ani to, že Taťána prešla viditeľnou premenou – obtiahnuté šaty odhalili, že už nemá postavu typickú pre modelky, no aj plnšie krivky jej veľmi pristanú. Čo poviete?

(Zdroj: Profimedia)