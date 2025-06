PREBOHA! Známa Češka totálne DOBITÁ... Hrozivá FOTO a desivé následky!

(Zdroj: pixabay.com)

PRAHA - Narodeninová oslava sa zmenila na nočnú moru. Influencerka Angie Mangombe šokovala fanúšikov, keď zverejnila fotografiu s pomliaždenou tvárou a priznala, že sa počas oslavy dostala do bitky. Za všetkým vraj stál alkohol a nečakaný konflikt s inou ženou, ktorý skončil vážnym fyzickým incidentom.

Kontroverzná Češka Angie Mangombe nedávno prekvapila svojich sledovateľov, keď na sociálnej sieti Instagram zverejnila fotografiu so zranenou tvárou. Priznala, že sa jej narodeninová oslava vymkla spod kontroly a skončila fyzickým konfliktom, z ktorého si odniesla viditeľné následky – veľký monokel pod jedným okom a menší pod druhým.

K fotografii pridala stručný komentár: „Ospravedlňujem sa, ešte pár dní nebudem dostupná. Verte, že tá druhá dopadla oveľa horšie než ja. Čoskoro všetko vysvetlím. Inak ďakujem všetkým za priania.“ K celej situácii sa následne vyjadrila aj pre portál Super.cz, kde priznala, že jej zdravotný stav nie je ideálny. „Stále mi je nejako zle. Až teraz som sa dostala k správam a aj tak vidím stále len na jedno oko,“ uviedla.

Ako neskôr priznala, oslavu poznačilo nadmerné množstvo alkoholu, ktoré výrazne prispelo k vyhroteniu situácie. Počas večera sa dostala do konfliktu s inou ženou, ktorý rýchlo eskaloval do fyzickej potýčky. Šarvátka bola taká intenzívna, že by sa mohla rovnať zápasom v klietke. Angie tak na tieto svoje narodeniny len tak nezabudne.

