Dohady sa potvrdili! Svarinskej EX má NOVÚ frajerku... Je to známa kráska

Peter Altof a Kristína Svarinská (Zdroj: Ján Zemiar)

V roku 2022 vyšlo najavo, že si Kristína Svarinská našla frajera. Zaľúbila sa do youtubera Petra Altofa alias Expl0iteda. „Kika, ja som sa dočítala o tebe, že odkedy si na sociálnych sieťach aktívna... Máš svojho obľúbeného youtubera,” začala okľukou Martina Zábranská v čase vysielania Let's Dance, no a herečke nezostávalo nič iné, než priznať farbu.

„Áno, áno. Blíži sa Veľká noc a ja som si zaobstarala svojho zajačika,” vyhlásila vtedy so smiechom Svarinská. O pár mesiacov na to im vzťah krachol, a tak bolo prominentnej láske koniec. No a vyzerá to tak, že dnes sú už obaja znova šťastne zadaní. Kristína tvorí pár s tanečníkom Miroslavom Baloghom prezývaným Spunkey. A youtuber si svoje súkromie veľmi stráži, a tak doteraz nikto netušil, že aj on je zadaný.

Vznikali len akési dohady, a to ešte minulý rok, keď ho na koncerte The Weeknda v Prahe videli po boku známej krásky. Presnejšie išlo o influencerku Naty Kerny, ktorú sme v tom čase aj kontaktovali, ale vtedy na naše otázky nereagovala. No a prešiel rok a zaľúbenci konečne potvrdili svoj vzťah. Expl0ited si po Kristíne Svarinskej našiel ďalšiu kočku. Naty Kerny v minulosti tvorila pár s raperom Pil C.

(Zdroj: Instagram NK)

Naty Kerny (Zdroj: Ján Zemiar)