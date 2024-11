Herečka Zuzana Mauréry v šoku: Policajná razia a strach z CPZ-ky!

Zuzana Mauréry v relácii 2na1 (Zdroj: TV Markíza)

Jedna z našich najobľúbenejších filmových, televíznych aj divadelných herečiek, Zuzana Mauréry, je na javisku ako doma. Možno aj vďaka tomu sa pred nakrúcaním 2 na 1 ničoho zásadného neobávala. „Obavy som nemala. V podstate javisko ako javisko... Akurát mám rada svoju bezpečnú bublinu alebo „alibi“ postavy, za ktorú sa môžem skryť, ale to by mi v tomto prípade nepomohlo. Naopak, tešila som sa, že mi tú bublinu niekto naruší a možno sa tým, že vyjdem zo svojej komfortnej zóny, o sebe dozviem niečo nové. A o to vlastne ide!“ hovorí Zuzana Mauréry, ktorá sa stala 37-mou hostkou zábavnej šou.

Zuzana Mauréry v rámci „brány Uško“, v ktorej Adela a Dano našepkávajú svojim hosťom rôzne pokyny a vety, zavítala do elektroobchodu v Pezinku. Ochotní predavači sa nestačili čudovať, keď na nich známa herečka začala sypať slová ako „chumáčomat“, „cucovod“ či „filtrozber“. A keď sa nechala zatvoriť do mrazničky, alebo sa na nich rozbehla s motorovou pílou, asi im prebleslo hlavou, či nie je unavená z nejakého náročného nakrúcania. „Toto som si užívala a najťažšie pre mňa bolo nerozosmiať sa. Adela s Danom sú neskutočne vynaliezaví a bála som sa, že by som im to tým pokazila. Keďže som ale zvyknutá konať podľa pokynov režiséra, nech sú akékoľvek, zvládla som to snáď so cťou,“ usmieva sa herečka.

Herečku zavolali, aby aj s kapelou zaspievala na zámku v Pezinku na akcii, ktorá bola spojená s dražbou obrazov. Všetko prebiehalo hladko, až kým do honosných priestorov nenabehli kukláči. Herečka priznáva, že celý deň vôbec nič netušila. „Viete, ja som pomerne veľmi naivná osoba, ja uverím skoro všetko. Moja manažérka bola tak herecky dokonalá, že som fakt netušila nič. Aj pán, ktorý hral riaditeľa hotela, bol skvelý. Naozaj som verila všetkému. Zaskočená som zostala až pri policajnej razii,“ prezrádza Mauréry, ktorú presvedčivý policajt chcel zavrieť do cely predbežného zadržania.

Slzy v očiach mala herečka počas večera niekoľkokrát. „Prekvapilo ma, alebo lepšie povedané, bola som poctená, že ma vôbec do tejto relácie zavolali. Je to podľa mňa veľmi pracné vymyslieť pre hosťa všetky tie okolnosti, pozháňať ľudí z jeho okolia, prichystať prekvapenia a vyrobiť z toho zároveň zábavu aj peknú spomienku. Klobúk dole,“ vyznala sa herečka, pre ktorú si Adela s Danom pripravili naozaj veľké prekvapenie. A to doslova.

Na pódium prišla niekoľko desiatok členná Vojenská hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky pod vedením majora Jozefa Hepnera, herečka však zostala absolútne šokovaná, keď sa k nim pridal aj český herec a spevák Vojta Dyk. Ako dopadol ich spoločný duet, ktorý Adela Vinczeová označila za najlepšie hudobné číslo v šou 2 na 1, si môžete pozrieť v stredu o 20.30 na obrazovkách televízie Markíza. Fotky z relácie si pozrite v bohatej FOTOGALÉRII.