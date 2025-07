Exšéf televízií Mika si všíma pribúdajúce vrásky: Z toho, čo povedal o estetických úpravách, vám padne sánka!

Václav Mika (Zdroj: Ján Zemiar)

Na Beauty Ball sa to krásnymi ženami len tak hemžilo, no Mika mal oči len pre svoju manželku Kristínu. A dokonca aj jeho pohľad na ženskú krásu je v dnešnom svete viac než vzácny. „My sme tá generácia, kedy muži boli mužmi a ženy ženami. Tá ženská krása bola veľkou inšpiráciou, ženy sú tým hnacím motorom, všetkým...“ Keďže išlo o event k 20.výročiu Inštitútu estetickej medicíny, reč sa zvrtla aj na estetické zákroky. A v tomto má Mika jasno a jasné pravidlo. „Hranica je, keď sa na seba podobajú, že ich nerozoznáme, že to korešponduje s tým organickým základom,“ reagoval Mika a jedným dychom dodáva, že proti estetickým zákrokom nič nemá, dokonca sa im nebráni ani on sám!

Ženskej krásy má doma naozaj požehnane, nakoľko s manželkou Kristínou vychovávajú dve dievčatá, Mišku a Marisu, ktoré mu robia obrovskú radosť. „Tam zhora nám pánbožko dal dve dievčatá, ktoré majú všetky vlastnosti, ktoré správne dievčatá majú mať. A rola tatíka je najviac,“ prezrádza hrdý otecko. Vtipne však dodáva, že už dnes vedia ako naňho a obe ho majú omotaného okolo prsta. V rozhovore dokonca prezradil, aké ženské zbrane už dnes malé slečny využívajú!

Mika - BB (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)