MORBÍDNY workshop známeho Slováka: Účastníci si vyrobia šperk... Ehm, z POPOLA svojho blízkeho?!

BRATISLAVA - Niekto predáva kozmetiku, niekto ponúka vlastnú kolekciu oblečenia... A niekto "obchoduje so smrťou"! Prominentný šperkár Tomáš Stríž sa narodil do rodiny pohrebníkov. A jablko nepadlo ďaleko od stromu. Zvažuje, že usporiada poriadne morbídny workshop. Neuveríte, čo na ňom budú účastníci robiť!

Strata blízkeho človeka je vždy ťažká. Bolesť, ktorá ju sprevádza, je doslova neutíšiteľná a cítiť ju celé týždne, mesiace, či dokonca roky. Prominentný šperkár Tomáš Stríž sa s ňou stretáva doslova odmalička - narodil sa totiž do rodiny, ktorá podniká v pohrebníctve už niekoľko generácií. A on sám pôsobí vo veľmi príbuznom odvetví.

Aktuálne však plánuje skutočne morbídny event, nad ktorým sa, bez pochýb, pozastavia mnohí ľudia... Plánuje totiž usporiadať workshop. Niektorí učia verejnosť ako si naaranžovať kyticu, namaľovať obraz či vyrobiť náramok. No a on? On ukáže účastníkom kurzu, ako si vyrobiť šperk z "pozostatkov" svojho zosnulého!

„Nazval som ho "Cesta spomienky". Chcem pre ľudí vytvoriť priestor - intímny workshop, kde si budú môcť vlastnoručne vyrobiť spomienkový šperk alebo predmet s obsahom popola, vlasu, odlačku... Alebo len jednej hlbokej spomienky,“ informoval svojich sledujúcich na sociálnych sieťach.

„Počas tohto procesu sa udeje ale niečo viac, než len výroba... Budeme spolu. Rozprávať sa, spomínať, liečiť... Lebo viem, že pre niekoho môže byť práve tvorba tou najsilnejšou terapiou,“ pokračoval Stríž. „Tento projekt nie je o smútku. Je o sile a láske, ktoré nekončia ani po poslednom objatí. Nebude to len o tom, že si odnesiete iba šperk. Je to o tom, že si uchováte kúsok niekoho, koho už nechcete opäť stratiť,“ dodal zvečňovateľ spomienok.

Uviedol tiež, že si uvedomuje, že workshop nebude pre každého. „Nie každý je na to pripravený - a úplne to chápem. Ale pre tých, ktorí cítia, že to zvládnu... To môže byť liečivá, tichá a veľmi osobná cesta,“ uviedol Tomáš s tým, že by takéto stretnutia chcel robiť raz mesačne v malom kruhu 5 až 6 ľudí.

Tomáš Stríž (Zdroj: Jena Šimková )