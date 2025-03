STRACH známeho Slováka o mamu: Obrovské bolesti ju pripútali na VOZÍK!

(Zdroj: Archív TS)

Tomáš Stríž a jeho rodina aktuálne prežívajú obrovský strach o mamu. Ako influencer informoval na sociálnej sieti Instagram, od soboty s ňou zažíval ťažké chvíle. Prepadli ju totiž obrovské bolesti, ktoré neustupovali. „Minulý piatok ju začala bolieť pravá noha - mysleli sme si, že je len preťažená. No bolesť sa začala zhoršovať, až dosiahla takú inzentizu, že nepomáhali ani najsilnejšie lieky, ktoré predpísal lekár,“ opísal Tomáš.

„Najhoršie to bolo v stredu. Išli sme na infúziu, no po nej sa už nevládala ani postaviť. Skončilo to tak, že som ju musel tlačiť na vozíku. Lekári netušili, čo sa deje. Poslali nás po termín na MRI, ktoré bolo voľné až začiatkom apríla (!) a k neurologičke, ktorá mala voľný termín až v júni...“ uviedol Stríž. Už chceli z nemocnice odísť, no mama nedokázala chodiť. „Doslova prestala chodiť a bez vozíka sme sa nemohli ani pohnúť. Ani len na WC nemohla ísť sama,“ pokračoval.

(Zdroj: Peter Žákovič)

Lekárov tak uprosil, aby si ju v nemocnici nechali. „Čakali sme na urgente, ale nevedeli si rady, po troch infúziach bolesti neustupovali, tak zavolali primára neurológie. Takého ochotného doktora som už dávno nevidel. Hneď povedal, že ide o veľmi vážny stav a že nález bude rozsiahly. Na druhý deň ju postali na MRI, ktoré chvála pánu Bohu ukázalo, že má pricviknutý nerv, ktorý sa za tých pár dní extrémne opotreboval,“ opísal Stríž.

Dnes už Tomášova mama opäť dokáže stáť na vlastných nohách a nemá bolesti. Zajtra ju však čaká ešte jeden zákrok, ktorý by mal jej zdravotný problém definitívne vyriešiť - ide na obstrek s ozónom za pomoci CT. „Obrovské ďakujem sestričkám a doktorom. S takou ochotou a starostlivosťou som sa v našom zdravotníctve ešte nestretol,“ dodal. Držíme palce a prajeme Skoré zotavenie!