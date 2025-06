Lucie Bílá RUŠÍ vystúpenia: Vážne zdravotné problémy!

Lucie Bílá (Zdroj: Instagram LB)

Lucia Bílá patrí medzi najvýraznejšie osobnosti českej hudobnej scény a fanúšikovia ju obdivujú nielen pre jej hlas, ale aj pre nevyčerpateľnú energiu a nasadenie. Tentoraz ju však zastavila vlastná fyzická kondícia. Speváčka musela zrušiť svoju plánovanú účasť na besede s hereckou legendou Jiřinou Bohdalovou, čo oznámila prostredníctvom sociálnych sietí. „Veľmi som sa tešila, že sa tam uvidíme, ale bude to bezo mňa,“ odkázala svojim priaznivcom na Instagrame.

Táto správa zarmútila mnohých fanúšikov, ktorí sa na stretnutie tešili. Podľa jej vlastných slov nie je typ človeka, ktorý by si odpracoval len polovicu výkonu. Vždy sa snaží odovzdať maximum, a keď to nejde, radšej sa stiahne do úzadia. „Necítim sa vôbec dobre a nemám odvahu predstúpiť pred vás a podávať nejaký výkon,“ priznala bez príkras. Okrem besedy bola nútená zrušiť aj všetky víkendové koncerty so svojou sprievodnou kapelou.

Speváčka sa rozhodla dať si krátku, no potrebnú pauzu a dopriať svojmu telu oddych, ktorý si zrejme už dlhšie pýtalo. „Teraz sa na tri dni zavriem a dúfam, že zo seba ten moribundus vyženiem,“ uviedla s nádejou, že ide len o prechodné oslabenie. Napriek súčasným zdravotným komplikáciám sa však nevzdáva a verí, že do konca týždňa sa jej stav zlepší natoľko, aby mohla vystúpiť aspoň na nedeľnej besede s Petrom Nárožným, ktorý tento rok oslavuje úctyhodných 87 rokov.