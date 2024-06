Super rýchly ROZCHOD: Stanke a Radkovi vzťah mimo kamier NEVYDRŽAL!

Finále šou Ruža pre nevestu (Zdroj: Tv Markíza)

Len v piatok sa diváci televízie Markíza dozvedeli meno vyvolenej, ktoré si spomedzi 18-tich dievčat získalo srdce Radka Urbanyaka. Vo veľkom finále oň bojovali posledné dve nevesty Stanislava Lučková a Julie Hojdyszová. No a práve prvá zo spomínaných odišla domov s prsteňom na ruke a "novým priateľom".

Radko Urbanyak a Julie Hojdyszová (Zdroj: TV Markíza)

No ako informuje markiza.sk, vzťah dvojici dlho nevydržal. „Myslím si, že aj diváci mali možnosť vidieť, že ku Stanke ma to od úplného začiatku najviac ťahalo. Vo finále som sa rozhodol svojím srdcom, na základe pocitov a naozaj som úprimne veril, že by nám to mohlo vyjsť. Bohužiaľ musím povedať, že sa nám vzťah nepodarilo rozvíjať ďalej a nie sme spolu. Napriek tomu svoju účasť v Ruži pre nevestu ani na sekundu neľutujem a verím, že v tejto šou si človek môže nájsť svoju spriaznenú dušu,“ vyjadril sa Radko.

„Keď sme išli do šou, nemali sme tušenie, kto nám tam bude čakať. Prvé stretnutie s Radkom bolo veľmi emotívne, ako bolo vidieť aj v prvej epizóde. Čas, ktorý sme mali iba pre seba, bol v šou obmedzený, no mala som záujem ho viac a viac spoznávať. Zistila som, že Radko je citlivý, otvorený muž a zároveň dobrý poslucháč, ktorého zaujíma, čo mu hovorím. Žiaľ, spoznávanie sa mimo kamier v reálnom živote naberalo iný rozmer a naša vzájomná náklonnosť neprerástla do vzťahu,“ dodala Stanka.

Nechajme sa prekvapiť, či sa po tomto Radkove cesty skrížia ešte s nejakou inou markizáckou nevestou, podobne, ako tomu bolo v prvej sérii šou.

Finále šou Ruža pre nevestu (Zdroj: TV Markíza)