8 mesiacov po smrti Barbary Haščákovej (†43): Jej hrob je VYNOVENÝ!

Barbora Hasčáková (Zdroj: TV Markíza)

V decembri minulého roka obletela Slovenskom správa o smrti Barbory Hasčákovej. Plakala za ňou celá krajina. Aj keď dlhé roky žila za veľkou mlákou, jej piesne znejú dodnes. Brat zosnulej umelkyne Andrej Haščák uviedol, že lekári v nemocnici Memorial Hospital v meste Sarasota, kde žila, určili ako príčinu smrti náhlu cievnu mozgovú príhodu. Tento svet opustila vo veku 43 rokov. V spomienkach mnohých žije však aj 8 mesiacov po smrti.

Zaspomínať si na ňu prišiel ku jej hrobke jej kamarát Pierre Cédrick Klimeczek. Nedokázal to skôr. „8 mesiacov bez Teba naša Drahá Barbora Hasčáková. Včera sme boli za Tebou. Až teraz sme nabrali odvahu. Ťažko sa to celé spracováva a chce to zrejme čas. Ešte veľa času! Koľko je dosť času? Koľko je tak akurát aby sa srdce zahojilo? Prechádzali sme sa včera Tvojimi milovanými Košicami, ktoré si tak milovala a bola na ne hrdá,“ napísal v úvode.

„Zvieralo mi hrdlo keď som si uvedomil, že aj keď Tvoju hudbu, a tá je večná, môžem počúvať každý deň, už nikdy nemôžem ísť na Tvoj koncert. Tá predstava ma robí nekonečne smutným. Zároveň však mám pokoj v duši, pretože viem, že sa netrápiš, že nežialis a už Ťa nič nebolí. Včera sme sa dohodli, že nás tam s Duškom budeš čakať, kým prídeme na Tvoj koncert,“ poslal jej krásny odkaz do neba. K tomuto popisu prislúchajú aj fotografie zachytávajúce Barbarin rodinný hrob. No a zdá sa, že je vynovený. FOTO nájdete v galérii.