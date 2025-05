Kavaschová skritizovala influencerov: Za podporu Pellegriniho vraj dostali 30 tisíc… Krajina ich nezaujima!

Herečka Dominika Kavaschová (Zdroj: Ján Zemiar)

Filip Jovanovič alias Jovinečko poriadne rozprúdil diskusiu, keď v podcaste u Oskiho Baramiho s názvom SNAMI prezradil, že by za podporu prezidenta Pellegriniho dostal finančnú odmenu vo výške až 30 tisíc eur. „Zrazu mi zavolal … A ja že haló, čau. Čauko, Filip, ja mám takú otázku na teba, že my do toho ideme s … a s …. aj s … nechceš aj ty? Že by si Pellegriniho dával? Dávame to. On by vedel tak 25- až 30-tisíc ti dať, čo by som určite vedel vybártrovať viacej,“ uviedol v rozhovore Jovanovič.

Krátke videá, tzv. „príbehy“, na podporu vtedajšieho lídra strany Hlas zverejnili raper Patrik Vrbovský alias Rytmus, jeho manželka a moderátorka Jasmina Alagič, ako aj influencerka Zuzana Strausz Plačková. K podpore sa na sociálnych sieťach pridali aj ďalšie známe osobnosti, medzi nimi Plačkovej manžel René Strausz či zápasník Vlastislav „El Chapo“ Čepo. Toto vytočilo slovenskú herečku Dominiku Kavaschovú, ktorá skritizovala influencerov.

„Týmto ľuďom je jedno ako naša krajina dopadne pod touto vládou. Pretože áno... majú peniaze na to, aby mohli z dňa na deň túto krajinu opustiť a žiť kde len chcú...ale to bežný Slovák proste nemá..." napísala na sociálnu sieť. „Ja nikomu nezávidím ...ale naozaj naozaj z duše nemám rada sebectvo a ľahostajnosť... a také že " hrabem si len za seba"," dodala.