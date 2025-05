To je ale PODOBA! Monika Szabó ako dvojča HOLLYWOODSKEJ herečky: Táto foto vás prinúti pozrieť sa dvakrát

Herečka Monika Szabó (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Aj Slovensko má svoje krásky, ktoré by v zahraničí hravo obstáli! A v prípade herečky Moniky Szabó to platí dvojnásobne – na niektorých záberoch totiž vyzerá, akoby z oka vypadla hollywoodskej hviezde Rebecce Ferguson.

Fanúšikovia Rebeccy Ferguson ju poznajú z veľkých filmových trhákov ako Mission: Impossible po boku Toma Cruisa, z hitu Duna, mysteriózneho Doktora Spánka či sci-fi drámy Snímky minulosti. A teraz si predstavte, že podobnú charizmu, elegantné črty aj podmanivý pohľad máme doma na Slovensku!





Slovenská herečka Monika Szabó akoby z oka vypadla hollywoodskej herečke Rebecce Ferguson. (Zdroj: archív)

Slovenská herečka Monika Szabó akoby z oka vypadla hollywoodskej herečke Rebecce Ferguson. (Zdroj: archív)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Monika Szabó, známa najmä zo seriálu Dunaj, k vašim službám, má na niektorých fotografiách taký výraz, že si človek na chvíľu nie je istý, ktorú herečku vlastne vidí. Obe majú symetrickú tvár, prenikavé modré oči, jemne tvarované pery a ten istý typ noblesy, ktorý z nich robí výrazné herecké osobnosti.Výzor však nie je to jediné, čo tieto krásky spája. Obe majú aj silný herecký talent, vďaka ktorému si vybudovali rešpekt a obdiv. Rebecca Ferguson žiari na hollywoodskych červených kobercoch, zatiaľ čo Monika Szabó boduje doma – a robí to s gráciou, ktorá by pokojne obstála aj v medzinárodnej konkurencii.