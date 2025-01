Po operácii Moniku rozplakali odkazy fanúšikov: Rozosmial ju až Adam Bardy týmito slovami

Monika Szabó (Zdroj: Instagram M.S.)

Má za sebou náročný víkend. Monika Szabó si chcela užiť relax a poriadnu lyžovačku, namiesto toho skončila v nemocnici. Priamo zo svahu ju musel brať vrtuľník a po okamžitom prevoze do nemocnice musela podstúpiť operáciu ramena. Našťastie sa už však ozvala z nemocnice a pridala aj usmievavú fotku. „Ahojte kamoši. Žijem, všetko prebehlo v poriadku. Bohužiaľ so mnou lyžoval aj Gilderoy Lockhart. 🥴 Ale vyfasovala som vraj najlepšieho lekára široko ďaleko, ktorý mi moju ctenú rúčku zachránil. Prežila som všetko, odkedy sa mi to stalo. Strach, obavy, fun, opiáty, pomarančovú zmrzlinu hneď po prebudení z narkózy, smiech, plač, bolesť, smútok, bordel v hlave, lásku, lúčenie, nespavosť…. aleee hlavne 200% starostlivosť švajčiarského zdravotníctva, ktoré šlape jak hodinky. S vľúdnou tvárou, s úsmevom na perách 🙂,“ pochvaľuje si herečka.

Po nešťastnom úraze jej na instagrame nechávalo odkazy množstvo fanúšikov i hereckých kolegov. Kým Kristína Svarinská zvolila dve slová „Majesty herself“, Sarah Arato napísala: „Som rada, že si v pohode. A zas, nie každý má vo feede záchranársky vrtuľník.“ Adam Bardy to po viacerých odkazoch, že jej drží palce, vtipne to zaklincoval slovami: „Som zvedavý kam ten vrtuľník zaparkujete!“ Každopádne Monika bola množstvom pozdravov dojatá k slzám: „A čo ma ale najviac zo všetkého dojíma.. to sú všetky tie správy od vás kamaráti moji. Prišlo mi ich stovky, a pri nie jednej som si od srdca poplakala. Ďakujem vám všetkým, nesmierne si to vážim a ľúbim vás… 🤍“ Nezabudla však ani na odkaz všetkým, aby boli opatrní.