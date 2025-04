Ema Fajnor priznala VZŤAH: V jej živote je NOVÝ MUŽ!

(Zdroj: Instagram EF)

O tom, že v živote Emy Fajnor je nový muž, sa špekulovalo už dlhšie. Od návratu z dovolenky v Thajsku, kde bola s kamarátmi, sa jej meno dokonca skloňovalo v súvislosti s dobrým kamarátom Filipa Jovinečka Jovanoviča, Adamom Bergerom. Tmavovláska sa však k tejto téme nikdy priamo nevyjadrila. Až teraz - "prinútila" ju k tomu veštica Gerta z Refresheru.

(Zdroj: Instagram EF/BR)

„Ale je vo vašom živote niekto tajný... Tajíte ho? Bojíte sa, že tam bude rozchod? Nechcete to prezentovať, lebo si nie ste úplne istá?“ pýtala sa veštica Gerta a Ema všetko priznala. „Hej, beriem to tak, že nevadí mi povedať to kamoške, ale neviem ešte, či to mám hovoriť verejne, keby to za mesiac nemalo platiť alebo tak,“ reagovala Ema.

No Gerta ju ďalšími slovami zrejme nepotešila, povedla jej, aby s odhalením identity jej nového nápadníka počkala. Môžu totiž prísť komplikácie. „Sú tu jemné komplikácie v období mája až júla, ak toto obdobie prejdete, ten vzťah sa krásne vykryštalizuje a môže fungovať, ale máme tu také zastávky,“ dodala Gerta. Nechajme sa teda prekvapiť, kedy a či vôbec Ema nového priateľa verejnosti predstaví.