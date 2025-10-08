Bacuľatá jojkárka sa chváli SCHUDNUTOU postavou: FOTO v sexi bielizni... Vyzerá SUPER!

BRATISLAVA - Ema Fajnor (27) sa do povedomia širokej verejnosti dostala vďaka jojkárskej šou Nákupné maniačky, kde spolu s Mariánom Hornyakom zastáva úlohu stylistky. V prvých sériach sa ešte objavovala s kilami navyše... Aktuálne sa však pýši výrazne schudnutou postavou. Tú najnovšie odhalila v sexi bielizni. A vyzerá super!
V posledných mesiacoch sa rozhodlo zatočiť so svojimi kilami viacero známych Sloveniek. Novou postavičkou pútajú pozornosť moderátorka Erika Barkolová aj bývalá tenistka Dominika Cibulková. A hrdo sa k nim radí aj porotkyňa z jojkárskej relácie Nákupné maniačky Ema Fajnor. Ešte v prvých sériách sa objavovala s kilami navyše...
Už vyše roka však na svojej postave tvrdo maká, upravila stravu a začala sa pravidelne hýbať. „Zmenila som stravu v apríli. Začala som na váhe 92 kíl, teraz mám 77 kíl. Takže sa bavíme o 15-kilovom schudnutí za 10 mesiacov. V minulosti som zjedla 6 jedál za deň, teraz sa snažím zjesť dve až tri jedlá denne," prezradila začiatkom roka Ema.
A výsledok je každým mesiacom lepší a lepší. Tmavovláska začiatku roka schudla ďalšie kilá, navyše svoje krivky vyformovala aj pravidelným cvičením vo fitness centre. Zmenu bolo vidno už cez oblečenie, no teraz svoje štíhle krivky odhalila aj v čipkovanej spodnej bielizni. A výsledok jej snahy je skutočne obdivuhodný. Pozrite, vyzerá výborne!
