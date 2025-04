Šokujúca SMRŤ v rodine legendárnej Saxany: NÁHLE úmrtie jej zaťa (†53)... Odrazu skolaboval!

(Zdroj: Facebook BV)

PRAHA - Včera české médiá obletela správa o náhlom úmrtí v rodine Petry Černockej (75). Herečke, ktorá stvárnila legendárnu Saxanu, zomrel zať, teda životný partner jej dcéry Báry Vaculíkovej (45). Rodina si ešte užila Veľkonočné sviatky na Morave, no po návrate do Prahy prišiel zvrat... Pepe (†53) skolaboval a už mu nebolo pomoci!

Rodina si veľkonočné sviatky užívala u priateľov na Morave. V pondelok sa vrátili do Prahy a Černockej dcéra ešte informovala sledovateľov o svojich plánoch. „Takže sme v pondelok popoludní prišli domov a nedalo mi to, že ok... Kačka už je v rúre, vajíčka sa varia a do večere budú aj zafarbené,“ napísala na začiatku týždňa speváčka Bára a nič nenasvedčovalo tomu, že by bolo niečo zle...

O to väčší šok prišiel, keď sa včera začala šíriť správa, že zomrel jej životný partner, filmový producent Pepe Rafaj. K úmrtiu došlo náhle, v noci z utorka na stredu. pepemu vraj prišlo zle, začal kolabovať, a tak mu partnerka zavolala záchranku. Zdrvená vdova pre Blesk.cz opísala, čo sa v osudných chvíľach stalo.

„Šla som do nemocnice s ním, ale bohužiaľ už ho nedokázali oživiť. Doteraz neviem, čo sa stalo a prečo sa to stalo. Pepe nebol vážne chorý, ani nemal zdravotné problémy, neviem, prečo zomrel,“ povedala Bára, ktorá s producentom žila 20 rokov a majú spolu dcéru Oliviu Coco (14). „Dcéra je rovnako ako ja v šoku, našťastie máme okolo seba rodinu, ktorá nás drží,“ dodala Vaculíková. Čo sa jej mužovi stalo osudným, odhalí až nariadená pitva.

