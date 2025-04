Alex Wortex si pustila ústa na špacír: ÚTOK na liberálov a... Za toto môžu umelci!

(Zdroj: Jan Zemiar)

Alex Wortex kedysi vymetala jeden večierok za druhým. Do spoločnosti chodila vo vyzývavých outfitoch a milovala žiaru reflektorov. Neskôr sa však stiahla do úzadia a už je len sporadicky aktívna na sociálnej sieti. Málokedy sa k niečomu vyjadruje, no tentoraz urobila výnimku a na mušku si zobrala práve liberálov. Doslova na nich zahájila útok. „Od Covidu ma veľmi vnútorne rajcuje robiť "zle" libtardom na istej úrovni... Nie že by som sa vyžívala v negatívnych emóciách, ale ich reakcie sú moje tajné potešenie," zverila sa.

„S určitostou môžem napísať, že v dnešnej dobe neexistuje viac nenávistnejšia skupina ako liberáli. Hoci všetci umelci vyplakávajú po podcastoch ako je spoločnosť polarizovaná, to že je to vlastne vďaka nim nejak zabudnú podotknúť..." pokračovala. „Vždy mám úpIny wau efekt, že je niekto schopný takejto prehrotenej emócie a reakcie na takú sračku. V zásade len preto, že má človek iný názor, alebo sa baví s niekým. Toto si pred 2020 vôbec nepamätám. S kamarátmi, ani bývalými sme sa o politike nebavili, ani neviem či ju sledovali," uviedla.

„Vedelo sa maximálne, kto je prezident a Fico bol fuj, prečo, to netuším ale proste bolo to tak. Každopádne nie je náhoda, že všetci títo umelci a morálne správnopi*ky vysedávajú po terapiách, keď sa psychicky na tri dni zrútia kvôli jednej fotečke," vyjadrila sa. „Som vedela, že tú psychológiu mám dokončiť, psychicky labilní libtardi, to by bolo iná ryža $. Aj keď neviem či ja by som neskončila na liekoch po dennom počúvaní ich sra*iek, stačí mi čo predvádzajú na internete navonok, vo vnútri to musí byť iné nešťastné bahno," dodala.