Najprv TEHOTNÁ a teraz... Kontroverzná súťažiaca z Ruže sa VYDALA!

Denisa Veselá sa vydala (Zdroj: TV Nova)

Denisa Veselá sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala vďaka účasti v českej verzii šou Ruža pre nevestu. Divákom sa jej tvár zdala povedomá a netrvalo dlho, kým ju odhalili. V skutočnosti pracovala ako pornoherečka pod prezývkou Lucky Bee. Neskôr sa ženíchovi v šou k svojej minulosti priznala, no ten to neuniesol a poslal ju domov.

V realite sa zaľúbila do podnikateľa Milana a po pár mesiacoch ich vzťahu vyplávalo na povrch tajomstvo. „Chcem sa s vami podeliť o jednu z najkrajších kapitol môjho života. S obrovskou radosťou očakávam príchod nášho miminka, niečoho, na čo som nesmierne hrdý a čo ma napĺňa neskutočným šťastím. Už teraz sa nemôžem dočkať všetkých spoločných chvíľ, prvých úsmevov, krokov a nekonečných zážitkov, ktoré nám život prinesie," napísal vtedy k snímke sona jej priateľ. A rovnako ako vtedy, tak aj teraz prezradil, že mali svadbu.

„Moji drahí priatelia, včera som si vzal za ženu svoju milovanú Mariangelu Fantozzi. A verte mi, že som vás tam chcel mať všetkých, každého z vás, koho si vážim a kto v mojom živote niečo znamená. Lenže keď som nad tým premýšľal, došlo mi, že by z tej oslavy mohla byť taká zábava, že by o nás písali až v Mexiku. Mám totiž toľko priateľov, tak rozmanitých a názorovo odlišných, že keby si začali vymieňať pohľady na svet, mohla by sa strhnúť vojna, vedľa ktorej by druhá svetová vyzerala ako školská besiedka. Takže som nakoniec zvolil rodinný kruh - pokoj, súkromie, žiadne zbytočné ťahanice," napísal na sociálnu sieť Instagram. Denisa si zmenila už aj priezvisko a vytvorila nový účet na sociálnej sieti. Vyzerá to tak, že za kontroverznou minulosťou spravila hrubú čiaru.