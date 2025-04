Našou hudobnou scénou otriasa MEGA ŠKANDÁL: Zbalila ho zásahovka... Hrozí mu 10 rokov!

(Zdroj: koláž Topky.sk)

Ako informujú české médiá, okrem neho polícia zadržala ďalších štyroch ľudí. Podľa Denníka N rapera obvinili z násilnej trestnej činnosti, konkrétne zo zločinu lúpeže a vydierani. Hudobník mal spolu so svojimi známymi vydierať ľudí a pod hrozbou násilia od nich požadoval peniaze. Pre eXtra.cz sa potom vyjadril jeho kamarát a celý zásah priblížil.

Hard Rica vraj zadržali v stredu večer. „Stalo sa to na verejnosti v autoumyvárni v Ostrave. Rico si tam bol umyť auto a keď si preňho prišiel, tak prišlo niekoľko policajných aut, vyskákali policajti so zbraňami a povedali všetkým, nech si kľaknú na zem a nekladú odpor. Bola to zásahová jednotka, ktorá konala veľmi rýchlo,“ objasnil Nshan Avetisyan.

Potom rapera previezli. „My sme sa to dozvedeli asi tri hodiny potom, mali sme ísť na večeru, ale neozýval sa. On je inak väčšinou v tomto zodpovedný,“ pokračoval s tým, že o zadržaní kamaráta sa dozvedel od Ricovej priateľky. Keď totiž k nej prišli, policajti s ňou robili výsluch. „Keď sme prišli na miesto, tak tam boli asi tri policajné autá. Potom sme kontaktovali právnika. Cez jeho priateľku sme zistili, kde Rico je,“ dodal Nshan.

A priblížil aj dôvod, prečo sa Rico do problémov zrejme dostal. „Zrejme mal niekto záujem o jeho priateľku. Ten záujem bol v miere väčšej, než je znesiteľné. Rico tú situáciu zrejme emočne úplne nezvládol, tak sa rozhodol, že to vyrieši po svojom,“ ozrejmil kamarát s tým, že za paragraf, ktorý sa uvádza v jeho obvinení, hrozí 2 až 10 rokov. „Snažíme sa byť pozitívni a dúfame, že sa celá situácia čo najskôr vyjasní. čo sa týka rapu, tak je to zaujímavá príležitosť pre street credit (ocenenie v komunite raperov, pozn. red.)“ dodal.

Treba tiež pripomenúť, že raper má za sebou už iný škandál - v januári počas koncertu napadol fanúšika.