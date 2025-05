Soňa Skoncová už roky čaká na SVADBU: Po toľkom čakaní ZMENILA názor!

Soňa Skoncová (Zdroj: Ján Zemiar)

Sexi moderárotka zažiarila v extravagantných sýto ružových šatách, ktoré si doslova „uchmatla“ v zákulisí. „Ja som ich našla v kostýmerni u nás v JOJke, boli tam zavesené už niekoľko mesiacov a dress code bol pink cocktail, a hovorím si – to sú tie šaty!“ prezradila nadšene a ako sama dodala, lepšie sa trafiť nemohla: „Som šťastná, že ich mám, lebo sa totálne hodili k tomuto eventu.“

O konečnom výbere však nerozhodovala len ona sama, ale pomohli jej followeri na Instagrame. Otázkou však ostáva, čo na takéto odvážne kúsky hovorí jej snúbenec. Trúfol by si s ňou vyraziť do spoločnosti? „Ja neviem. On za tie moje roky kariéry v modelingu a šoubiznise ma videl v rôznych outfitoch, takže myslím, že by šiel a nemal by s tým absolútne žiadny problém,“ zasmiala sa Soňa a dodala: „Tak dlho ma nevidel v takýchto šatách, že podľa mňa by som sa mu dnes páčila.“

Doma ju totiž partner vída v o niečo menej reprezentatívnej podobe. „On ma vidí doma stále, chudák, iba v takých ohavných materských outfitoch a starých pyžamách, minule mi jedno vyhodil,“ priznala Soňa so smiechom. „Ale to sme proste my matky na materskej, ktoré rady chodíme v pohodlných outfitoch – a toto je úplne krásny bonus po veľa rokoch.“ Dlhé roky však tvorí Soňa aj pár so svojim snúbencom, s ktorým spoločne vychovávajú dve deti. Oficiálne „áno“ si napriek zásnubnému prstienku na prste moderátorky stále nepovedali. Soňa však viac ako otvorene priznala, že jej predstavy o svadbe sa medzičasom zmenili!

