Kráska z obrazoviek v slzách: Verejne priznala, že točila PORNO... Okamžitý VYHADZOV!

(Zdroj: TV Nova)

GRÉCKO - Minulosť sa niekedy s človekom ťahá celý život. Na vlastnej koži to aktuálne zistila aj súťažiaca českej verzie šou Ruža pre nevestu, Denisa Veselá. Ženíchovi Janovi Solfronkovi priznala, že pred dvomi rokmi natáčala porno. A ten to nezvládol... Okamžitý vyhadzov!

O tom, že Denisa Veselá má za sebou pikantnú minulosť, verejnosť vie už dlhšie. Informácia sa po odhalení všetkých súťažiacich českého Bachelora začala šíriť sociálnymi sieťami doslova rýchlosťou svetla. A tak bolo len otázkou času, kedy by sa správa dostala aj k ženíchovi Janovi Solfronkovi. Blondínka sa preto rozhodla mu všetky svoje tajomstvá odhaliť.

Prvým bolo to, že má dcérku Helenu, ktorú má v striedavej starostlivosti. Túto správu Denisin potenciálny ženích zobral s úsmevom. Ďalšie odhalenie však nečakal. „Teraz tá druhá vec. Mňa väčšinou ľudia za to odsúdia skôr než ma poznajú a pre mňa je to minulosť, ktorá sa stala pred dvomi rokmi. Natočila som erotické videá,“ zahlásila Denisa.

Jan ešte spočiatku dúfal, že ide len o ľahkú erotiku či jemne pikantné fotky, no blondínka ho usmernila, že videá obsadujú to, čo sa bežne robí v spálni. A to bol pre Jana poriadne veľký šok. Honza to celé potreboval predýchať a nechať si to prejsť hlavou. Ani premýšľanie však Denisinu minulosťou nezmenilo, a preto sa rozhodol pre radikálny krok.

(Zdroj: TV Nova)

„Je to ťažké, som v šoku a mám pocit, že si to celkom sadlo s tebou, pretože sa mi páčiš, ale na druhú stranu je tu pár celkom dôležitých vecí,“ povedal so smútkom v hlade Jan, ktorý sa práve vzhľadom na svoju prácu s deťmi a rodičmi rozhodol spoznávanie s Denisou ukončiť a v šou sa s ňou rozlúčiť. „Pozri Denča, ja toto nezvládnem,“ dodal.

Denisu Janove rozhodnutie zamrzelo a hoci ho chápe, neubránila sa slzám. „Pozerám, že aj za minulosť bude človek trpieť do konca života, taký je údel,” dodala blodínka, ktorá je tak piatou ženou, ktorá v českom Bachelorovi skončila. Je však prvou, ktorá odišla mimo ceremónie ruží. V uplynulých častiach sa Jan Solfronk rozlúčil s Karou Bedikhojayevou, Terezou Kohoutovou, Mirkou Pikolovou a Štepánkou Šnejdrlovou. Ktorá bude ďalšia?

(Zdroj: TV Nova)