Český raper (26) má opletačky s POLÍCIOU: Mladá Slovenka (†25) zomrela v jeho štúdiu... DROGY!

Dominik Vyšata alias Vercetti (Zdroj: Instagram V)

Vercettu je u našich západných susedov známym menom. 26-ročný raper, ktorý posledné roky žije na Slovensku, je popuálny najmä medzi mladšou generáciou a rapuje o ťažkom života, peniazoch či drogách. Sám sa k závislosti priznal, a to od drog a antidepresív. Aj vďaka tomu si vyslúžil prezývku farmaceut. Vlani skončil na liečení.

No aktuálne opäť lieta v problémoch. Ako informujú noviny.sk, v Bratislave, v štúdiu, ktoré mal prenajaté, zomrelo pred jeho očami 25-ročné dievča a druhé sa ledva podarilo zachrániť. U rapera potom policajti našli kokaín, hašiš a GHB. No a práve touto drogou sa predávkovalo dievča, ktoré zomrelo. Len deň predtým z tejto budovy ratovali záchranári aj iné 18-ročné dievča.

(Zdroj: Instagram V)

„Ju sa podarilo zachrániť tým, že jej SBS zavolali sanitku a zobrali ju na výplach žalúdka,“ povedala kamarátka nebohej. „Prestala nad ránom dýchať, tým, že jej bola podaná droga GHB. Nevieme, či si to dala dobrovoľne, nevieme či vedela ot om, že si to dáva, či to nebolo len v nejakom pohári na stole, z ktorého sa možno omylom napila. Sú aj videá, keď ona už leží na zemi, on dá to video na seba najprv, potom ho dá na ňu a ešte tam napísal, že má problém,“ opísali kamarátky nebohej.

„Bolo začaté trestné stíhanie, a to vo veci trestného činu usmrtenia a vo veci trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky,“ uviedol Michal Szeiff, hovorca KR PZ v Bratislave. Ako ďalej Jojka informuje, rapera policajti aj obvinili, no neskôr ho museli prepustiť, pretože obvinenie bolo nezákonné. Aktuálne sa nachádza v Česku.