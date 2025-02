Jana Paulová oslávila 70-ku priznaním: Takto sme v Kameňáku nakrúcali posteľové scény! Sex s Vydrom?

(Zdroj: Tv Nova)

Jana Paulová oslávila nedávno svoje 70. narodeniny a prekvapuje svojou energiou a životným elánom. Narodila 19. februára 1955, vyrastala v umeleckej rodine a vyštudovala divadelnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe. Jej otec František Paul bol operetný spevák, režisér, libretista, filmový herec, skladateľ a prekladateľ. Mama Eva Šenková spievala v Karlínskom divadle v Prahe.

V minulosti herečka priznala, že za najšťastnejšie životné obdobie považuje svoj vek medzi štyridsiatkou a päťdesiatkou. V tom čase zavesila herectvo na klinec, kúpila si elektrickú gitaru, založila kapelu, s ktorou koncertovala, objavila kúzlo osamelého cestovania po svete a začala písať autobiografické spomienky z ciest. V roku 2004 založila so svojou staršou dcérou Adélou združenie Změň můj osud a pomohla v Indii vybudovať školu pre siroty, aj domov pre chudobných seniorov.

Minulý rok Paulová prekvapila svojou účasťou v tanečnej šou StarDance, kde potvrdila, že vek je len číslo. Aktuálne za Janu Bouškovú zaskočila v relácii Prostřeno!, ktorú predtým vôbec nesledovala. Kulinárska relácia ju tak spojila s Václavom Vydrom, ktorý ju o záskok požiadal. „Samozrejme, že som prikývla, pretože pre Vaška urobím čokoľvek,“ priznala.

Pri príležitosti narodenín si v rozhovore pre ČT24 v Studiu 6 zaspomínala aj na svoje herecké úlohy. Ľudia si ju najviac pamätajú zrejme z filmu Kameňák, o ktorom si herečka myslela, že to bude niečo, čo nikdy nikto neuvidí.Ani vo sne jej vtedy nenapadlo, že by sa z filmu mohol stať taký fenomén, čomu iste napomohli okrem humoru aj posteľové scény.

Ich nakrúcanie už predtým popísal jej filmový manžel: „Posteľové scény sme nakrúcali celý týždeň vo vile na Slivenci na okraji Prahy. A režisér Troška si ich potom rozdelil do celého filmu. Bola to celkom fuška,“ zaspomínal si Václav Vydra, ktorý stvárnil šéfa policajnej stanice. „Veľakrát sme opakovali záber, pretože mi bolo vidieť trenírky. Tak som si ich nakoniec dobrovoľne vyzliekol a ľahol si nahý na Janu s tým, aby mi prepáčila,“ smial sa Vydra. „Hovoril som jej, nehnevaj sa, keď ťa budem trochu ´šolíchat´, to je proste príroda,“ citoval jeho slová blesk.cz.