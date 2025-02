Eva Pavlíková si v úlohe babičky užíva každý moment: Studená sprcha od dcéry!

Eva Pavlíková v seriáli Dotyk života (Zdroj: STVR/Milan Krupčík)

BRATISLAVA - Eva Pavlíková sa prevtelila do role babičky! Zatiaľ iba v seriáli, ale tejto úlohe by sa už potešila aj v reálnom živote.

Eva Pavlíková v seriáli Dotyk života bravúrne stvárňuje matku hlavnej postavy Evy. Doposiaľ spolu tieto dve veľmi nevychádzali. Seriálová Viera však musela podstúpiť náročnú operáciu. Napokon všetko dobre dopadlo a Viera sa po operácii úspešne zotavila. Počas tohto obdobia sa zblížila so svojou dcérou a už sa veľmi teší na prichádzajúce vnúčatko. Trápi ju však, že Eva s Jakubom si k sebe zatiaľ nenašli cestu a Eva plánuje svoje dieťa vychovávať ako slobodná matka. Viera by svojej dcére rada dopriala kompletnú rodinu, nakoľko sama takú nemala. Ako to dopadne, uvidíte vo finále seriálu Dotyk života v nedeľu o 20.30 na Jednotke.

Eva Pavlíková si v úlohe babičky užíva každý moment (Zdroj: STVR)

Eva Pavlíková by už aj vo svojom súkromnom živote rada privítala vnúčatko. Herečka je mamou úspešnej speváčky Katarzie, ktorá nežije na Slovensku:hovorí Eva s tým, že čo viac by si mohli priať? Kontakt prostredníctvom sociálnych sietí je však predsa len trošku iný. Nechýba Eve niekedy dcérine objatie?

Eva Pavlíková sa už teší na úlohu babičky: Studená sprcha od dcéry! (Zdroj: NaJa/TH)