Hantuchová si po 40-ke nechala ZMRAZIŤ VAJÍČKA: Plakala pol dňa... Zákrok chce absolvovať OPÄŤ!

BRATISLAVA - Daniela Hantuchová tento rok oslávi 42. narodeniny. Doposiaľ však nestretla muža, s ktorým by si chcela založiť rodinu. Uvedomuje si však, že čas je neúprosný, a tak sa rozhodla pre dôležitý krok - pred pár týždňami podstúpila zákrok a nechala si zmraziť vajíčka. A v otvorenej spovedi opísala, ako to prebiehalo!

Daniela Hantuchová v rozhovore so Zuzanou Vačkovou, ktorý sa objavil na portáli Youtube, prezradila že si pred pár týždňami nechala zmraziť vajíčka. Túto myšlienku jej vraj pred dvomi rokmi nasadila do hlavy práve Vačková. Tenistka sa však bála a dlho sa tomu vyhýbala.

No pred pár týždňami navštívila kliniku. „Prišla som na prvú konzultáciu a pán doktor mi hneď spravil odber krvi, aby sme zistili, ako sú na tom moje hormóny a riešili sme termín. On bol úplne úžasný, ani so mnou nediskutoval inú možnosť. Lebo v 41 rokoch nie je čas čakať ani týždeň, tak sme hneď začali riešiť termín, kedy to bude možné,“ priznala Hantuchová a opísala ďalší postup.

„Potom nastáva hormonálna liečba, pichala som si sama injekcie a ja som taká, že vidím injekciu a odpadávam. Ale dá sa to zvládnuť, sama som to dala, lebo teraz sú už tie perá tak komfortné... U mňa to boli 2 týždne, potom sa chodí na kontroly, ako na tom tie hormóny sú,“ opísala s tým, že po týždni bolo dôležité, aby bola čo najviac v pokoji. „Mohla som cvičiť v rámci možností, mi bolo povedané. Ale nakoniec to boli len prechádzky, lebo tú únavu tam cítiš. Po prvé a po druhé, už keď je tam tá hormonálna liečba, tak načo to riskovať, aby som to ohrozila nejakým blbým golfom alebo niečím,“ povedala.

A hoci sa mnohé ženy počas hormonálnej leičby sťažujú na priberanie, ona vraj s týmto problém nemala. „Čo však chcem varovať, že je dobré informovať o tom blízke okolie, že tie emócie budú všelijaké. Mala som existenčné otázky typu - načo som tu a plakala som pol dňa. Takže toto tam je určite. Aj také, že prečo toto riešim a prečo sa toto mne deje,“ pokračovala Daniela.

V tom období sa vraj snažila byť čo najviac sama, aby jej nestále emócie nemuseli znášať blízki. No ukázalo jej to vraj skutočné priateľstvá. „Pre mňa to bol najťažší, ale aj najkrajší mesiac v tomto roku,“ priznala Hantuchová. Nasledovali predoperačné vyšetrenia a ráno o pol ôsmej nástup na operáciu. „Ja z mojej skúsenosti - krásne som si pospinkala v úžasnej postieľke, z operácie si nič nepamätám a o pol dvanástej som bola hore,“ opísala tenistka s tým, že nepociťovala žiadne bolesti, len 2-3 dni únavu.

„Ja sa zamýšľam, že je možné ísť ešte raz na takýto zákrok, aby tých šancí bolo čím viac, keďže ja už som v pokročilom veku. No a teraz, akonáhle sú zmrazené, ako hovorí pán doktor - uložené v špajzi - môžeš si žiť ďalej a nemusíš pozerať na hodinky,“ dodala Hantuchová. „Na to, ako som sa toho bála a dva roky sa tomu vyhýbala, tak teraz si hovorím, že keby som to vedela 10 rokov dozadu...“ dodala. Zákrok je totiž najideálnejšie podstúpiť pred 30-kou.