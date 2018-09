Hantuchová vymenila kurty za mikrofón: Aha, má vlastnú reláciu!

Hoci dala z profesionálnej stránky hráča tenisu zbohom, úplne sa ho nevzdala. Trénovala od svojich šestnástich rokov a napriek tomu, že ako účastníčku turnaja ju na kurtoch prestížnych tenisových súťaží už neuvidíme, na tenisový svet Daniela Hantuchová zďaleka nezanevrela. Naopak, nechala sa nahovoriť na spoluprácu s Tennis Chanel, kde dostala priestor relácia pomenovaná po nej.

Downtown Dani je program, ktorý je úzko spätý práve s prebiehajúcim US Open 2018. Tam bude Daniela spovedať svojich bývalých tenisových kolegov a protihráčov a riešiť s nimi témy bežného života a samozrejme aj tie súvisiace s bielym športom. Premiéru už má za sebou a na otázky o móde, jedle a New Yorku sa pýtala Rogera Federera, Andyho Murrayho, Rafaela Nadala či Juana Martína del Potro.

Sympaťáčka spod Tatier sa z tejto príležitostí teší.​ „Bola to úžasná skúsenosť dať dokopy Downtown Dani a nemohla som si priať lepšie miesto, kde naštartovať túto šou, než je New York. Som nadšená, pretože môžem zdieľať ľuďom pohľad na obľúbené miesta s obchodmi a jedlom, či to, čo hráči radi robia, keď majú voľno. A množstvo ďalších úžasných vecí, ktoré fanúšikovia možno ani netušili o hráčoch a nádherných miestach, v ktorých hrávame po celom svete,“ vyjadrila sa Hantuchová pre portál tennispanorama.com.