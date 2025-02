Peter Kočiš je totálne pod papučou! Pozrite, ako ho tá ženská dala do laty...

Peter Kočiš v seriáli Dotyk života (Zdroj: STVR)

Keď sa koncom roka 2018 prevalila informácia o krachu manželstva Petra Kočiša a Nely, bolo to veľkým prekvapením. Z 25-ročného manželstva im zostali dcéry Sára a Tereza a možno pár pekných spomienok. Herec a moderátor to však s láskou nevzdal a pred niekoľkými rokmi našiel šťastie vo vzťahu s priateľkou Mirkou. A určite im to spolu funguje lepšie ako s mladou seriálovou manželkou.

V seriáli Dotyk života Kočiš stvárňuje riaditeľa nemocnice Michala Očenáša, ktorému veľmi záleží na reputácii nemocnice. Zároveň si uvedomuje jej nedostatky plynúce z podfinancovania. Nemá prehnané ciele ani požiadavky, no je mimoriadne háklivý na akúkoľvek kritiku od pacientov. Je hrdý na svojich zamestnancov a dobre vie, v akých podmienkach pracujú. Do pôrodnice zavíta so svojou manželkou, ktorá si ešte v rannom štádiu tehotenstva vyberá nemocnicu, kde sa narodí ich prvé bábätko. Mladá manželka je však až neúprosne kritická a správa sa povýšenecky. Michal je z jej prístupu sklamaný, no nenechá na sebe nič poznať. Pozrite si v ukážke, aké divadlo nastávajúca mamička v jeho nemocnici predvedie a nenechajte si ujsť ďalšiu epizódu seriálu Dotyk života už túto nedeľu o 20.30 na Jednotke.

