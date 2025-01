(Zdroj: RTVS)

Herec Peter Kočiš aktuálne hviezdi v seriálovej novinke STVR s názvom Dotyk života. Ako však prezradil, práca v lekárskom prostredí mu nie je cudzia a v minulosti sa dokonca rozhodoval aj pre túto cestu. „Predstaviť si to viem. Ja už teda mám takú jednu skúsenosť, hral som profesora gynekológie, takže som sa dozvedel, čo je myóm a forceps a takéto záležitosti, takže vedel by som si predstaviť, že by som bol lekárom,“ prezradil s úsmevom herec, ktorý svojimi slovami, že v mladosti mal medicínu ako záložný plán poriadne prekvapil. „Nehovorím, že zrovna by som sa špecializoval na gynekológiu, ale bolo to niečo také, čo by ma bavilo.“

Že sa napokon rozhodol pre herectvo, však neľutuje, práve naopak. „Nie, nie, vôbec to neľutujem, pretože v tejto brandži som už vyše 50 rokov, takže sa mi podarilo celkom plynule a bezbolestne prejsť od detského herca, cez tínedžerského herca až do dospelého a teraz už takého staršieho herca, a táto profesia ma veľmi, veľmi baví.“

Rozdiel medzi časmi, kedy študoval herectvo a súčasnosťou je podľa Kočiša priepastný, čo má plusy aj mínusy. „Kedysi existovala len jedna vysoká škola, kde sa študovalo herectvo, potom sa k tomu postupne pridalo nejaké konzervatórium a teraz je toho už strašne veľa, vychádza veľmi veľa ľudí, ktorí sa k tomu, žiaľ, ani nedostanú,“ dodáva herec. Neostalo však len pri chválospevoch a obľúbený herec si servítku pred ústa rozhodne nedával. „Žiaľ, musím povedať, že aj veľmi veľa ľudí sa objavuje na televíznych obrazovkách, ktorí v zásade podľa môjho názoru by tam nemali čo robiť.“ Vo svojich vyjadreniach však zašiel ešte ďalej a úprimnosťou rozhodne nešetril. Vy zasa nešetrite svojim časom a pozrite si seriál Dotyk života v nedeľu o 20.30 na Jednotke.

Peter Kočiš sa ostro pustil do hercov: Niektorí ľudia na obrazovkách nemajú čo robiť! (Zdroj: NaJa/TH)