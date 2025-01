Martin Mňahončák v seriáli Dotyk života (Zdroj: STVR/Milan Krupčík)

So zrodom života sa spájajú tie najkrajšie a najsilnejšie emócie, aké človek môže zažiť. Pred niekoľkými rokmi to spoznal aj Martin Mňahončák, ktorý si v seriáli Dotyk život vyskúšal úlohu gynekológa. „V tomto seriáli sa mi spojilo viac vecí… sám mám dve malé dcéry, takže to bolo veľmi emotívne…“, hovorí Martin, ktorý si nevie predstaviť, že by bol v civilnom živote lekárom. „Keď mne vypadne text, tak sa nič nestane, keď lekár zabudne čo má robiť alebo spraví nejakú chybu, ide doslova o život, takže klobúk dole,“ vyjadruje slová uznania.

V seriáli sa vystrieda viacero celkom maličkých detí, nakrúcanie bolo emotívne a výsledok pôsobí veľmi autenticky. Mňahončák je otcom dvoch dcér. Staršia má 6 a mladšia 4 roky, a je vraj prísny otec:priznal sa.zasmial sa herec. Či bude tolerantný a zhovievavý k potenciálnym nápadníkom svojich dcér, je otázne.

Aj Mňahončáka občas prepadne strach či úzkosť, ktorý je prekladaný obrovskou láskou. „Kým som nemal deti, tak som veľakárt hral otca a hovoril som si, to je aký problém a až keď sa narodili, tak som pochopil, že ten strahc je niekde tuto vzadu a ten je skoro permanentný,“ priznal otvorene. V seriáli má herec dospievajúcu dcéru Táňu, ktorú túži naučiť disciplíne. Rád by jej ukázal, o čom je život a čo znamená zodpovednosť. Ako sa mu bude dariť, sledujte v seriáli Dotyk života. Štartuje v nedeľu 5. januára o 20.30 na Jednotke.

Mňahončák je prísny otec: Možní NÁPADNÍCI sa majú na čo tešiť! Jasný plán (Zdroj: NL/TH)