KOLAPS v štúdiu! Známy moderátor skončil v rukách lekárov... Zlyhali mu orgány

Josef Melen (Zdroj: Instagram JM)

PRAHA - Zdravotné problémy nikdy nie sú prechádzka ružovou záhradou, o čom sa presvedčil aj známy český moderátor Josef Melen (51). Roky ho trápia ťažkosti s obličkami, no tentoraz to zašlo priďaleko – skolaboval priamo v štúdiu! Po náhlom zhoršení stavu musel podstúpiť dve operácie. Napriek vážnym komplikáciám verí, že sa čoskoro vráti do práce.

Zdravotné problémy nikdy nie sú prechádzka ružovou záhradou. Často prichádzajú nečakane, komplikujú každodenný život a vyžadujú si veľa trpezlivosti, síl a správnej liečby. Známeho českého moderátora Josefa Melena už dlhé roky trápia ťažkosti s obličkami. Až to zašlo tak ďaleko, že skolaboval v štúdiu! „Mal som kolaps súvisiaci s obličkami,“ priznal pre denník Aha! Melen.

Vraj mu prestali fungovať. „Bol som u seba v nahrávacom štúdiu a v podstate som skolaboval. Dostal som z ničoho nič vysoké horúčky a zrazu som o sebe nevedel," opísal. Moderátor v obrovských bolestiach zašiel na neďalekú urologickú kliniku. „Došiel som tam ešte po svojich, ale keď videli môj stav, tak si ma tam nechali,“ poznamenal. Počas jedného týždňa podstúpil až dve operácie. „Pripadal som si, ako keď som unesený mimozemšťanmi,“ zavtipkoval.

Náhly kolaps podľa Melena spôsobili veľké obličkové kamene. „Mal som v tele silnú infekciu,“ doplnil. Moderátor napriek tomu verí, že sa jeho zdravotný stav zlepší natoľko, že sa bude môcť vrátiť do práce.Melen má s obličkami problémy dlhé roky. Už to raz zažil... „Už sa mi to bohužiaľ stalo, raz za pár rokov sa to opakuje,“ povedal s tým, že tentoraz to malo drastickejší priebeh.