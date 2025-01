Príčina NÁHLEJ SMRTI obľúbeného moderátora (†40) známa: Neprišiel do práce... Doma ho našli mŕtveho!

(Zdroj: Instagram Rádio Kiss)

V stredu v noci české médiá obletela smutná správa o náhlom úmrtí len 40-ročného moderátora z českého Rádia Kiss Jiřího Vondru. Informáciu zverejnili kolegovia na sociálnej sieti Instagram. Čo bolo príčinou jeho náhleho skonu, sa však nevedelo. Aktuálne sa však na verejnosť dostávajú nové správy.

„Prvé komplikácie sme sa dozvedeli v utorok. To sú ale také informácie, že mu nebolo dobre a že vyhľadal nejakú základnú lekársku pomoc,“ povedal pre český ShowTime Michal Kovalčík. „Tá zlá indícia prišla v tom, že Jirka nestál o 14:00 pri mikrofóne. S kolegom, s jeho parťákom, ktorý vysielal, sme sa stretli a hneď sme riešili, čo s Jirkou je. Bol to ten poctivý chlap, ktorý vám všetko dopredu dá vedieť, a to bolo zle,“ povedal programový riaditeľ rádia Roman Anděl.

Ani kolegovia však dlho nevedeli, čo sa vlastne stalo. „Nemáme konkrétne informácie a čakáme na to, čo nám povie jeho rodina, s ktorou sme v kontakte a ktorej chceme tiež vyjadriť úprimnú sústrasť. Snáď sa na mňa nikto nebude hnevať, keď poviem, čo to určite nie je, a to je tá najväčšia špekulácia ohľadom dopravnej nehody. O autonehodu nešlo. Bolo to niečo, čo sa týka zdravia, nie určite dlhodobej choroby, akejkoľvek choroby,“ zdôraznil Anděl.

Portál ČR Zprávy prišiel so správou, že bol Vondra nájdený 15. januára vo svojom byte, eXtra.cz potom zistil, že príčinou jeho náhleho úmrtia mal byť infarkt.