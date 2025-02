Expartner Twiinsky Kolárovský prežil detstvo ako z hororu: Vyhrážali sa mu smrťou! Slová o pekle

Matúš Kolárovský v relácii Opri sa o mňa (Zdroj: STVR)

Matúš sa narodil slovenskej matke a africkému otcovi, ktorý ho však v detstve opustil. Už od malička sa cítil iný, čo mu okolie dávalo jasne najavo. Stretával sa s rasizmom a nepochopením, ktoré ho sprevádzali na každom kroku. "Už v škôlke to prichádzalo, že deti videli rozdiel a dali to človeku pocítiť," priznal s bolesťou v relácii Opri sa o mňa, ktorú vysiela verejnoprávna televízia. Najdrsnejší moment zažil ako chlapec na detskom ihrisku.

"Keď som mal asi šesť rokov, tak si pamätám, že som bol na takom ihrisku, kde som sa hojdal na hojdačke. Vedľa mňa sa hojdalo blonďavé dievčatko asi v mojom veku. V pokoji sme sa húpali. Zrazu tam prišiel jej otec, celý odetý v motorkárskom, a to dievčatko zhodil z hojdačky. V tom momente som zamrzol, nevedel som, čo mám robiť. On ju zdvihol, pevne ju držal, otočil ju na mňa a kričal – keď mi takéhoto donesieš domov, tak ťa dám roztrhať psom, a aj jeho," spomína Matúš na moment, ktorý ho na dlhé roky poznačil. "Vtedy som si asi prvýkrát uvedomil, že ja tu nie som vítaný."

Túto traumu si niesol dlhé roky. Nenávistné pohľady, posmešky a odmietanie ho prenasledovali v škole aj v bežnom živote. "Mal som hrozný hnev voči môjmu biologickému otcovi, lebo tu nebol. Nebol tu niekto, kto by ma vedel pochopiť. Hneval som sa na mamu, prečo so mnou zostala na Slovensku a prečo sme nešli niekam, kde by som bol vítaný a ona by tam vedela takisto normálne žiť," priznal otvorene. A tak sa snažil zapadnúť. Ako? Pozrite si vo videu.



Expartner Twiinsky Kolárovský prežil detstvo ako z hororu: Vyhrážali sa mu smrťou!

Potom našiel východisko v športe, modelingu a hudbe. No s pribúdajúcou slávou rástol aj tlak. Záujem žien, peniaze, nočný život... a s ním aj alkohol a drogy. Drogová závislosť, toxické vzťahy, depresie... Matúš si siahol až na samé dno. No podarilo sa mu znova sa postaviť.

