Kolárovský o matke jeho dcéry: NÁVRAT k Twiinske? Takáto LÁSKA je medzi nami!

Matúš Kolárovský zahviezdil na BMD (Zdroj: Ján Zemiar)

Sú to už tri roky, čo sa herec a spevák Matúš Kolárovský môže pýšiť titulom otec. A hoci zo začiatku svoje otcovstvo tajil, dnes neskrýva hrdosť. „Byť otec je najväčšia frajerina, akú môžem v živote mať. Je to pre mňa česť, že môžem byť otec pre také skvelé dievča,“ prezrádza otvorene Matúš. Napriek svojmu mladému veku si uvedomuje zodpovednosť, ktorú so sebou rodičovstvo prináša, a túto rolu berie veľmi vážne. Zároveň však priznáva, že je to proces učenia sa a rastu. „Je to dlhá cesta, to rodičovstvo sa musí každý naučiť, všetci sme iní, každý má doma iné dieťa, je to proste veľakrát komplikované. Ja som veľmi vďačný za moju rodinu, aj z Vebininej strany aj za tú moju, lebo ma podporujú, keď mi treba pomôcť, tak mi pomôžu. Takže zhostiť sa takejto role je pre mňa jednoduchšie, keď viem, že títo ľudia za mnou stoja,“ vysvetľuje spevák.

Ten sa snaží aj napriek nabitému pracovnému programu byť prítomný v živote svojej dcéry čo najviac. „Áno, mám čas aj na výchovu... Keď nepracujem, tak som tam. Dnes som tu v práci a zajtra budem zase s babami, mám to dosť pol na pol. Tu som pol týždňa v Bratislave a potom ten zvyšok týždňa, keď si dorobím všetku moju prácu, trávim čas s malou,“ prekvapuje svojimi slovami.

Svoju Neu miluje a doslova sa v nej vidí, dôležitý je preňho však aj vzťah s Veronikou, ktorej adresoval krásne slová. „Som jej za mnoho vecí vďačný, hrozne si ju vážim ako ženu, ako matku a tak isto ju rešpektujem aj ako interpretku. Je tam veľa vecí, čo sa môžem od nej len učiť, je to brutál, že vidím tie úspechy, ktoré dosiahla aj s jej sestrou Dadou,“ neskrýva obdiv Matúš. Aj hoci spolu dvojica netvorí idylický pár, ich vzťah je postavený na rešpekte. „My netvoríme pár po tej romantickej stránke, ale sme spolu ako rodičia a to je pre mňa veľmi dôležité, že vieme spolu takto fungovať.“ Pre mladého umelca je teda prioritou rodina a výchova dcéry. Naskytá sa však otázka, či si k sebe s matkou svojej dcéry, speváčkou Veronikou Nízlovou, opäť nenájdu cestu? Spevák v rozhovore naznačil, že tieto dvere ešte predsa len úplne nezabuchol.

Kolárovský o matke jeho dcéry: NÁVRAT k Twiinske? Takáto LÁSKA je medzi nami! (Zdroj: NL/TH)