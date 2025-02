Český PORNOkráľ mesiac po KRACHU manželstva: V spoločnosti s NOVOU kráskou!

Robert Rosenberg (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Manželstvo českého pornokráľa Roberta Rosenberga vyzeralo ružovo. Až do chvíle, kedy oznámil, že si prechádzajú krízou, ktorú mala spôsobiť nevera manželky. S krásnou Petrou sa dali dokopy ešte v roku 2013 a svadbu mali pred tromi rokmi na Maledivách. No vyzerá to tak, že problémy nevyriešili. Rosenberg sa totiž objavil v spoločnosti s novou kráskou!

Robert Rosenberg sa už onedlho objaví v zápasníckom ringu. A to presnejšie 21. februára. Postaví sa proti kontroverznému expolicajtovi Ľubošovi Tiefanbachovi. A aj keď sa na zápas poctivo pripravuje, môže ho zradiť to, že si momentálne prechádza ťažkých životným obdobím. S manželkou Petrou totiž neustáli krízu. A po vyše 12 rokoch išli od seba. „Neklape nám to, máme to doma veľmi zlé a vyzerá to, že možno pôjdeme od seba,“ prezradil ešte v decembri pre Topky.sk.

Na otázku ohľadom rozvodu odpovedal priamo: „Asi určite. Tak to dnes je,“ priznal. „Ona tvrdí, že už to trvá rok, ja hovorím, že je to mesiac...“ dodal. „Než sa s niekým dlhú dobu trápiť, tak je lepšie začať znova,“ povedal. A už je nad slnko jasné, že situáciu zobral do vlastných rúk. V spoločnosti sa totiž ukázal s novou kráskou, s ktorou intezívne trávi čas. Na narodeninovú oslavu Drahomíry Jůzovej alias Lady Dee dorazil po boku pôvabnej Denisy.

(Zdroj: Instagram R.R.)

„Ja by som to ešte nenazval, že tvoríme pár. Budujeme vzťah. Je nám spolu dúfam dobre. Ja som šťastný,“ rozhovoril sa Robert pre Super.cz. „Ja som tiež šťastná. Robert má všetky aspekty, ktoré vyžadujem,“ dodala Denisa. Dvojica sa pozná už dlhých 12 rokov. Robert v minulosti Denisu trénoval box. „Potom sme sa chvíľku odmlčali. Teraz je to asi 10 dní, čo spolu tak nejako začíname,“ dodal pornoherec.

Robert a Denisa (Zdroj: Facebook RR)

Pornokráľ Rosenberg: Padlo slovo ROZVOD! Plán B nepripadá do úvahy (Zdroj: NaJa/TH)