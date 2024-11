Český pornoherec Rosenberg: ŠIALENÉ číslo žien v posteli a PRAVÝ dôvod, prečo zo dňa na deň skončil!

Robert Rosenberg (Zdroj: Instagram R.R.)

Keď Robert Rosenberg oznámil koniec svojej kariéry v pornopriemysle, mnohých to zaskočilo. Bývalý herec otvorene hovorí o svojich dôvodoch a o tom, čo mu táto životná etapa priniesla. Prežil ako pornoherec dobrý život? „Čo znamená dobrý život? Mne priniesol strašne moc a zas toľko mi nezobral. Precestoval som celý svet, poznal som ľudí, z ktorých čerpám ešte dnes. Tí ľudia poznali zas iných ľudí... a šoubiznis v tej Amerike bol úplne iný než je tu a za to som vďačný,“ hovorí Robert o svojich skúsenostiach. Stretli sme ho na tlačovke Celebrity Combat, kde sa v klietke stretnú známe osobnosti zo Slovenska.

Vďaka rokom v pornopriemysle sa stretol s mnohými zaujímavými ľuďmi. Rosenberg sa netají láskou k bojovým umeniam, ktorá ho sprevádza celý život a práve v súvislosti s tými odhaľuje zvučné mená.hodnotí svoju kariéru. A ako mu vôbec napadlo venovať sa práve tomuto?vysvetľuje Robert svoju motiváciu.

Svoju lásku k cestovaniu vštepujú aj synovi, ktorý má na konte destinácie ako New York, Los Angeles, Ekvádor, Panama či Maldivy. „Je dôležité tie deti viesť k tomu, čo je pre nich priorita a nás s manželkou baví cestovať. Možno jeho to baviť nebude, ale teraz ho k tomu vedieme a teraz ho to baví,“ hovorí o rodinných dobrodružstvách. Prečo teda zavesil úspešnú kariéru na klinec? „Mňa to už prestalo baviť, tak som vedel, že si musím nájsť inú cestu a proste som si šiel inou cestou,“ priznáva Robert a vo svojich slovách pokračuje, prečo skončil vlastne zo dňa na deň. „Bolo toho moc, už ma otravovali tí ľudia a moja manželka súčasná to vie. Ja som sa jedno ráno zobudil a...“ dokončil v rozhovore ako sa to celé odohralo. Rosenberg odhalil nielen tienisté stránky pornopriemyslu, ale aj koľko žien mu prešlo cez “posteľ”! Fuh...

