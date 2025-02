Zuzana Šebová má na Let´s Dance aj TRPKÉ spomienky: NIKDE inde toto NEZAŽILA!

Zuzana Kubovčíková Šebová (Zdroj: Ján Zemiar)

Pri pohľade na Dominiku Cibulkovú dnes mnohým padá sánka. Zhodené kilá však nie sú zadarmo a sú doslova vydreté. Ručička na váhe ukazuje u športovkyne o neuveriteľných 23 kíl menej, trúfla by si na takúto premenu aj Zuzka? „Ja by som odvahu aj nabrala, ale mne by sa to asi nepodarilo. Ja nemám ani takú pevnú vôľu, ani sa neviem tak zaťať, nemám takého športového ducha v sebe ako má Dominika. Kiež by sa mi to podarilo,“ povzdychla si Zuzana.

Samotná herečka ako mama dvoch detí veľmi dobre vie, že sa nedá vyzerať vždy k svetu, ani tu ju však humor neopúšťa.

A aj keď svoj výzor neberie príliš vážne, uvedomuje si svoje povolanie a požiadavky, ktoré s tým súvisia. „Snažím sa zdravo stravovať, snažím sa hýbať, snažím sa o seba starať, ale nemyslím si, že by som mala na úplnom piedestáli svoj zovňajšok.“ A pritom sú to práve herci, ktorí sa musia poobliekať do rôznych, často aj postave nelichotivých kostýmov.

Veď aj prednedávnom bola Zuzka súčasťou Let´s Dance turné, kde tancovala v odvážnych a príliš odhaľujúcich šatách. A to chce istú dávku odvahy a sebazaprenia pred otvorenou chladničkou. „Ja som typ, ktorému 2-3 kilá dole neublížia, ani by neublížili do budúcna. Ale keď bolo Let’s Dance turné, tak od leta som si hovorila - dobre, možnože stačí, keď si dám zmrzlinky, nanuky až ďalšie leto,“ prezrádza so smiechom Zuzka, ktorá je so sebou aktuálne viac-menej spokojná a to, že má po svojom boku krásnu ženu si dobre uvedomuje aj jej manžel Michal Kubovčík. Zuzka v rozhovore prezradila, akej vety by sa od neho nikdy nedočkala!

