PROBLÉMY hviezdy (31) zo SuperStar: Spadol do DLHOV... Nechcel znížiť svoj štandard!

(Zdroj: Instagram MCh)

BRATISLAVA - Michal Chrenko (31) sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2007, vďaka tretej sérii speváckej šou SuperStar. Jeho prvý vzťah s Dominikou Mirgovou ostro sledovalo celé Slovensko. Dnes má vlastnú rodinku, no než sa mu podarilo usadiť, prešiel si náročným obdobím. Spadol do dlhov!