Klaudia Pappová zo SuperStar: ROZVOD po 8 rokoch, EX jej zakázal spev... TAKTO teraz žije!

Topky.sk: Do povedomia verejnosti ste sa dostali vďaka druhej Česko-Slovenskej SuperStar. Ako si na toto obdobie pamätáte?

Na toto obdobie si vždy rada pospomínam, bola to veľmi zaujímavá etapa môjho života. Stalo sa to rýchlo, nečakane, ale s úspechom, nakoľko som bola vo finále s najlepšími spevákmi z celého Česka a Slovenska. V súťaži som sa umiestnila ako tretia najlepšia Slovenka. Mala som možnosť stretnúť sa s ľudmi ako Habera, Rytmus, Tina, Leoš, so špičkovým tímom profesionálov a mohla by som menovať, aké slávne osobnosti sa nám venovali, líčili, obliekali, respektive hodnotili naše spevácke výkony. Doslova z nás spravili za ten krátky čas hviezdy. Brali na neskutočne dobré miesta, bývali v luxusnom 5* hoteli a obliekali do svetoznámych značiek. Odvtedy ale ubehlo veľa rokov, ale zopakovala by som si „túto jazdu“ ešte raz.

Topky.sk: So SuperStar prišla aj sláva. A vďaka popularite šou bola naozaj intenzívna. Spomínate si na nejaký zaujímavý zážitok s fanúšikmi?

Veľmi veľa zážitkov mám z tochto obdobia a dodnes niektorí fanúšikovia SuperStar ma aj doteraz oslovuje, tu, v našom meste, kde bývam. Neprežívala som nikdy tú slávu, považujem sa stále za takú istú, ako „predtým“, akurát mám možno viac skúseností, čo sa týka kamier a práca s mikrofónom, atď. a mám viac kontaktov, zaujímavých mien v mobile (hahaa).

Topky.sk: Ako vašu účasť v šou vnímalo vaše okolie?

Moju účasť v šou ale moja rodina inak vnímala, každý jeden komentár a nedajbože zlá kritika, ktorá ma samozrejme nikdy neminula, sa dotýkala mojich najbližších. Ale ja som sa vedela odosobniť, pretože to bola šou, ktorá mala zabávať ľudí a to, čo bolo v zákulisí, sme vedeli len my. A reálne ani nebol čas takéto malichernosti riešiť. V živote vždy budeme mať prajníkov a neprajníkov. Kritiku dobre znášam aj beriem, má nás to niekam posúvať.

Topky.sk: Ak by ste sa obzreli za týmto obdobím, prihlásili by ste sa s odstupom rokov do SuperStar opäť?

Či by som sa prihlásila opäť? Priznávam, ja som sa ani do tej minulej neprihlásila sama, ale jeden náš rodinný známy. Neverila som si natoľko, že som práve ja bola tá, ktorá sa dostane medzi najlepších. Ale vyšlo to a ten kamarát mal pravdu. Bol to neskutočný zážitok, plný výziev a dobrá šanca zviditeľniť sa. Tak, ako vyššie spomínam, áno, išla by som do toho. Mne sa to naozaj veľmi páčilo.

Topky.sk: Nerozomýšľali ste, že by ste sa prihlásili aj do nejakej inej televíznej šou? Nelákali vás napríklad reality šou?

Do inej reality šou? (haha) Prečo nie, bola by to sranda, ale teraz mám iné plány.

